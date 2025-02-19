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Mourinho'dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11'ini belirledi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turunda rövanş maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 3-0 mağlup ettiği Anderlecht'e konuk olacak. Aldığı farklı galibiyetle tur kapısı aralayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 11:46 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 11:54
Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında perşembe günü Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak.

    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

    Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

    Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

    Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak.

    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

    TUR İHTİMALLERİ

    Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.

    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

    Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek. Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

    FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

    Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

    RAKİP OLYMPIAKOS YA DA RANGERS

    Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzanmıştı.

    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

    Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken, evinde Twente ile golsüz berabere kalmıştı.

    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

    İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı.

    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

    Öte yandan Olympiakos ile Rangers lig aşamasında Yunanistan'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

    Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Anderlecht karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Portekizli çalıştırıcı, elindeki kırık nedeniyle Kasımpaşa maçına kulübede başlattığı Edin Dzeko'yu bu maçta da yedek soyundurması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

    FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Cenk Tosun.

    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi

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