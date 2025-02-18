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Bayern Münih-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçları…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Celtic’i rövanş maçında evinde konuk edecek. Maçın başlama saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler futbolseverler tarafından takip ediliyor. Peki Bayern Münih-Celtic maçı Türkiye saatiyle kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi maç detayları…

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 12:23 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 12:25
Bayern Münih-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçları…

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    Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Celtic arasında mücadele yaşanacak. İlk maçta Bayern Münih'in Celtic'i 2-1 mağlup etmesinin ardından, iki takım bir kez daha karşı karşıya gelecek. Peki, Bayern Münih-Celtic maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç hakkında merak edilenler…

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    BAYERN MUNIH-CELTIC NE ZAMAN?

    Bayern Münih-Celtic maçı, 18 Şubat Salı günü saat 23:00'da oynanacak.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    BAYERN MUNIH-CELTIC MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

    Bayern Münih ile Celtic arasındaki maç, TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca, bu karşılaşma Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallarından da takip edilebilecek. Maç, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak erişilebilir.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    BAYERN MUNIH-CELTIC CANLI NEREDEN İZLENİR?

    Bayern Münih ile Celtic arasındaki Şampiyonlar Ligi rövanş maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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