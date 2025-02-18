Bayern Münih-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçları…

Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Celtic arasında mücadele yaşanacak. İlk maçta Bayern Münih'in Celtic'i 2-1 mağlup etmesinin ardından, iki takım bir kez daha karşı karşıya gelecek. Peki, Bayern Münih-Celtic maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç hakkında merak edilenler…
(Kaynak: AA)
BAYERN MUNIH-CELTIC NE ZAMAN?
Bayern Münih-Celtic maçı, 18 Şubat Salı günü saat 23:00'da oynanacak.
(Kaynak: AA)
BAYERN MUNIH-CELTIC MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Bayern Münih ile Celtic arasındaki maç, TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca, bu karşılaşma Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallarından da takip edilebilecek. Maç, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak erişilebilir.