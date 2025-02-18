Bayern Münih-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçları…

Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Celtic arasında mücadele yaşanacak. İlk maçta Bayern Münih'in Celtic'i 2-1 mağlup etmesinin ardından, iki takım bir kez daha karşı karşıya gelecek. Peki, Bayern Münih-Celtic maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç hakkında merak edilenler…