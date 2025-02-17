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Osimhen fırtınası dinmiyor! Rizespor'u bitirdi Fenerbahçe'yi bekliyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızılıların 2 golü de Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'den geldi. 26 yaşındaki golcü, sarı kırmızılı formayı üstüne giydikten sonra goller atmaya devam ederken mesaiyi Rize'de de sürdürdü. Sırada ise Fenerbahçe derbisi var.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 23:19 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 23:24
Osimhen fırtınası dinmiyor! Rizespor’u bitirdi Fenerbahçe’yi bekliyor

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    Galatasaray'ın sezon başıdna Napoli'den kiraladığı ve dünya genelinde ses getirdiği yıldızı Victor Osimhen, gollerine devam ediyor. Nijeryalı forvet, takımını Çaykur Rize deplasmanında attığı 2 golle kurtardı ve derbi öncesi 3 puanı getiren isim oldu.

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    Büyük beklentilerle geldiği İstanbul'da her maç sarı kırmızılı taraftarları büyüleyen Osimhen, dakikalar 47'yi gösterirken Frankowski'nin ortası sonrasında gol perdesini açtı.

    86'da ise Mario Lemina'nın kafasından seken topu tamamlayarak ikinci kez üstülüğün yakalanmasını sağladı.

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    26 yaşındaki yıldız, Süper Lig'deki gol sayısını 14'e yükseltti ve krallık yarışında iddiasını sürdürdü. Şimdiki hedefi ise Rams Park'ta galibiyeti getirecek vuruşları yaparak şampiyonluk yolunda takımına en büyük katkıyı sunmak.

    Karşılaşma sonrasında konuşan Osimhen, açıklamasında "Çok önemli ve zor maçtı. Takımı tebrik ederim, taraftarlara teşekkürler. Galibiyet serimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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