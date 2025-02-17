Galatasaray'ın sezon başıdna Napoli'den kiraladığı ve dünya genelinde ses getirdiği yıldızı Victor Osimhen, gollerine devam ediyor. Nijeryalı forvet, takımını Çaykur Rize deplasmanında attığı 2 golle kurtardı ve derbi öncesi 3 puanı getiren isim oldu.