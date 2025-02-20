Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bir ilk! 5G kullanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda, üniversitenin inşaat topluluğu tarafından düzenlenen "U-Fest Civil Ankara 2025" Etkinliği'nde, Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)

"5G'nin, üretim noktalarında robotların kullanılmasından bazı makinelerin uzaktan kumanda edilebilmesine kadar birçok faydası olacak. Bu sene ihalesini yapacağız, 2026'da 5G'ye Türkiye genelinde geçmiş olacağız. Statlarda da denemesini yapıyoruz, bu akşamki Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta statta ilk kez 5G'yi denemiş olacağız."