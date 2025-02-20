SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bir ilk! 5G kullanılacak

5G'ye 2026'da Türkiye genelinde geçilmiş olacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Statlarda denemesini yapıyoruz, bu akşamki Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta, statta ilk kez 5G'yi denemiş olacağız." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 16:27 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 16:27
Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bir ilk! 5G kullanılacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda, üniversitenin inşaat topluluğu tarafından düzenlenen "U-Fest Civil Ankara 2025" Etkinliği'nde, Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

    AZ Alkmar-Galatasaray maçı (AA)AZ Alkmar-Galatasaray maçı (AA)

    "STATLARDA 5G DENEMESİ YAPIYORUZ"

    5G'ye geçildiğinde daha hızlı internet kullanımı sağlanacağının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)

    "5G'nin, üretim noktalarında robotların kullanılmasından bazı makinelerin uzaktan kumanda edilebilmesine kadar birçok faydası olacak. Bu sene ihalesini yapacağız, 2026'da 5G'ye Türkiye genelinde geçmiş olacağız. Statlarda da denemesini yapıyoruz, bu akşamki Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta statta ilk kez 5G'yi denemiş olacağız."

    Ramspark (AA)Ramspark (AA)

    U-Fest Civil Ankara 2025 etkinliği kapsamında, inşaat mühendisliği alanında uzman konuşmacılar, sektörün önde gelen firmaları, yetkilileri ve öğrenciler bir araya gelecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’de şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek korkusu! Özgür Özel dün alternatifsiz dediği Lütfü Savaş’a bugün piyon dedi
    CANLI | İstanbul Sibirya’yı aratmayacak! MGM’den 20 ile sarı uyarı: Kar fırtınası şiddetleniyor!
    Türk Telekom
    Trump’tan fondaş gazetelere darbe! Paralarını kesmişti aboneliği de yasakladı
    Okan Buruk’tan sürpriz tercihler! Az Alkmaar maçı 11’ini belirledi
    Son dakika: Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
    UTTS örnek oldu
    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi
    CHP’den yine tavşan aday oyunu! İmamoğlu’nun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti
    Fitne girişimi
    Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic oldu! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş...
    TÜSİAD’ın tepesine operasyon! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a yurt dışı yasağı | İfadeleri ortaya çıktı
    ADANA KEBAPTA DOMUZ ETİ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde skandal!
    Trump Jr.’dan Zelenskiy’e dansöz göndermesi! Meşhur videoyu paylaştı Savaşı bizim paramız olmadan kazansın dedi
    Aslı Baykal’dan Ahlaklı ve şaibesiz yeni kurultay çıkışı! CHP’de yerel seçim korkusu... İptali gündeme gelebilir
    CHP’de şaibeli kurultay krizi! İl delegesinden Cemil Tugay’a bomba sözler: Sizi aklamak zorunda değiliz
    Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası
    Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş’ten flaş tahmin
    Hamas 4 İsrailli rehinenin naaşını teslim etti: Onları Netanyahu ve Nazi ordusu öldürdü
    Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!