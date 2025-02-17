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Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı şifresiz canlı izle! GS-Ç.Rizespor maçı saat kaçta?

Futbol severler 17 Şubat tarihinde Trendyol Süper Lig Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının saat kaçta başlayacağını takip ediyor. Mücadele eden takımların maçlarını canlı izlemek isteyenler şifresiz yayın arayışına girdi. İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı canlı yayın frekans bilgileri….

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 16:28 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 16:31
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı şifresiz canlı izle! GS-Ç.Rizespor maçı saat kaçta?

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    Çaykur Rizespor ile Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen izleyiciler maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı nasıl ve nereden izlenir? İşte maç hakkında merak edilenler…

    (Kaynak: A Haber)(Kaynak: A Haber)

    ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

    Ç.Rizespor ile Galatasaray arasındaki maç, 17 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de gerçekleşecek.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Ç.Rizespor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, Bein Sports 1 kanallarında canlı olarak izlenebilir.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

    Bein Sports 1, Digiturk kanal 77, Kablo TV kanal 232 üzerinden ve Türksat uydusu ile internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilir.

    ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

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