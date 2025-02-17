Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı şifresiz canlı izle! GS-Ç.Rizespor maçı saat kaçta?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen izleyiciler maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı nasıl ve nereden izlenir? İşte maç hakkında merak edilenler…
(Kaynak: A Haber)
ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Ç.Rizespor ile Galatasaray arasındaki maç, 17 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de gerçekleşecek.
(Kaynak: AA)
ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ç.Rizespor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, Bein Sports 1 kanallarında canlı olarak izlenebilir.