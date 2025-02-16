Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor, Kayserispor'u Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Eyüpspor, 56. dakikada Emre Mor'un golüyle öne geçti. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan yıldız futbolcu, Eyüpspor formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Kayserispor, 90+2. dakikada Joseph Attamah'ın golüyle skora denge getirdi.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 40'a, Kayserispor ise 21'e yükseltti. Eyüpspor'un galibiyet hasreti 2 maça çıkarken, Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde çıktığı 3 lig maçında 5 puan topladı.

Eyüpspor, ligin 25. haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Kayserispor ise evinde Göztepe ile karşılaşacak.