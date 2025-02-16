UEFA’dan Fenerbahçe’ye 3 ihlalden ceza!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Ancak UEFA, bu karşılaşma sonrası sarı-lacivertli kulübe üç farklı ihlal nedeniyle toplam 62 bin euro para cezası verdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Ancak UEFA, bu karşılaşma sonrası sarı-lacivertli kulübe üç farklı ihlal nedeniyle toplam 62 bin euro para cezası verdi.
UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe'ye, bir spor etkinliği için uygunsuz mesaj içeren pankart kullanımı, tribünlerde meşale yakılması ve oyun alanına yabancı madde atılması gerekçeleriyle ceza kesildi. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki mücadelesine devam ederken benzer olayların yaşanmaması adına önlemler alacak.