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UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 ihlalden ceza!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son hafta mücadelesinde Danimarka deplasmanına çıkan ve Midtjylland'in konuğu olan Fenerbahçe, 2-2 biten karşılaşma sonrasında ceza aldı. Sarı lacivertlilere 3 ihlalden dolayı yaptırım uygulandı.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 16:53 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 16:53
UEFA’dan Fenerbahçe’ye 3 ihlalden ceza!

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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Ancak UEFA, bu karşılaşma sonrası sarı-lacivertli kulübe üç farklı ihlal nedeniyle toplam 62 bin euro para cezası verdi.

    Fenerbahçe son maçında 2-2 berabere kalmıştı (AA)Fenerbahçe son maçında 2-2 berabere kalmıştı (AA)

    UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe'ye, bir spor etkinliği için uygunsuz mesaj içeren pankart kullanımı, tribünlerde meşale yakılması ve oyun alanına yabancı madde atılması gerekçeleriyle ceza kesildi. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki mücadelesine devam ederken benzer olayların yaşanmaması adına önlemler alacak.