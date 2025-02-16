UEFA’dan Fenerbahçe’ye 3 ihlalden ceza!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Ancak UEFA, bu karşılaşma sonrası sarı-lacivertli kulübe üç farklı ihlal nedeniyle toplam 62 bin euro para cezası verdi.