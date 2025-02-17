Beşiktaş Necip Uysal ile devam dedi!

Beşiktaş, 34 yaşındaki futbolcu Necip Uysal'ın sözleşmesinin 2026/27 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.



Siyah-beyazlı ekip, resmi sitesinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Kulübümüz; altyapımızdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız dört Süper Lig, dört Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.



Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kaptanımız Necip Uysal'la bir araya geldi. Necip Uysal, kendisini iki sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Başkanımız Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Kaptanımız Uysal'a yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."