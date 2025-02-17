SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş Necip Uysal ile devam dedi!

Beşiktaş, 34 yaşındaki futbolcu Necip Uysal'ın sözleşmesinin 2026/27 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kaptanımız Necip Uysal'la bir araya geldi. Necip Uysal, kendisini iki sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 17:37 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 17:37
Beşiktaş Necip Uysal ile devam dedi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beşiktaş, 34 yaşındaki futbolcu Necip Uysal'ın sözleşmesinin 2026/27 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

    Siyah-beyazlı ekip, resmi sitesinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Kulübümüz; altyapımızdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız dört Süper Lig, dört Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

    Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kaptanımız Necip Uysal'la bir araya geldi. Necip Uysal, kendisini iki sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

    Başkanımız Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Kaptanımız Uysal'a yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

    Beşiktaşta Mustafa Erhana yeni sözleşme!Beşiktaşta Mustafa Erhana yeni sözleşme!
    Beşiktaş'ta Mustafa Erhan'a yeni sözleşme!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Elimde ses kaydı var diyen CHP’li Ferihan Karasu TAKVİM’e konuştu: İfademe başvururlarsa belgeleri yargıya iletmeye hazırım
    Başkan Erdoğan davet etti: Zelenskiy Türkiye’ye geliyor!
    Kuklaya değil kuklacıya bak! The Economist’in sponsoru İBB mi? İmamoğlu hem tehditler savurdu hem de TÜSİAD’a arka çıktı
    Birleşik Metal Sendikası binasına silahlı saldırı! Şube Başkanı Deniz Ilgan sekreteri Erdinç Koç’u öldürdü
    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi
    CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraf! Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu’nu Londra biletine İmamoğlu’na sattı: Cafer Mahiroğlu bombası
    ABD ve Avrupa arasında Ukrayna savaşı! Liderler Paris’te toplanıyor
    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
    CHP’nin prematüre ön seçiminde tavşan arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu’na karşı atağa geçti... Peş peşe adaylık paylaşımları
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Devran Güran için şoke eden talep: Bir evde tutuluyor
    The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede | Bakan Tunç’tan sert tepki
    Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi
    Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi
    AK Parti’nin 23 Şubat’taki 8. Olağan Büyük Kongresi’nin sloganı belli oldu
    MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA AYDA 28.736 TL | İŞKUR’dan İşbaşı Eğitim Programlarında yüzde 30 zamlı ödeme
    Halk TV’ye yasa dışı ses kaydı soruşturmasında iddianame hazırlandı: Kime kaç yıl hapis isteniyor?
    İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!
    Cansel Serin nerede? Müge Anlı’yı sinirlendiren olay! 13 yaşında evlendirildi
    14 gün çalışan öğrenciye 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru
    Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri