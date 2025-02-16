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Hatayspor sonunda kazandı! Hatayspor - Alanyaspor : 1-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ligdeki 11 maçlık kazanamama serisini sona erdiren Hatayspor, puanını 13'e yükseltti.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 15:52 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 15:52
Hatayspor sonunda kazandı! Hatayspor - Alanyaspor : 1-0 | MAÇ SONUCU

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    Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Murat Şahin'in ekibi Atakaş Hatayspor evinde Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

    Mersin Stadyumu'nda oynanan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Funsho Bamgboye kaydetti.

    Alanyaspor'da Loide Augusto 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



    11 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

    Bu sonuçla birlikte ligdeki 11 maçlık kazanamama serisini sona erdiren Hatayspor, puanını 13'e yükseltti.

    Öte yandan Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

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