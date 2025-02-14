Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!

"ÇEVİRMEK İÇİN OYNAYACAĞIZ" "Bir yandan da ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Ümidimiz kesmedik. Altını çizeyim. İkinci maç kendi sahamızda. Futbolda her şey var. Bu tür dönüşler çok oldu. Buna inanacağız ve daha iyi hazırlanacağız. Üzdüğümüz insanların gönlünü almak için oynayacağız. 4 gün sonra lig maçı, Rizespor deplasmanı var. Oraya adapte olacağız, hazırlanacağız. Yeni transferlerimiz, bu maçta oynamayan cezalı oyuncularımız, yetiştirebilirsek sakatlarımız daha yeni bir kadroyla kazanarak morallenmek ve ligdeki avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Devamında da Avrupa'da rövanşı oynayacağız. Avrupa'daki ümidimizi de hiçbir zaman kesmeyeceğiz. Burada nasıl kaybettiysek, bizim kalitemizdeki bir takım elinden geleni yapacak. İkinci maçı da aynı şekilde, konsantrasyonla çevirmek için oynayacağız."

"Sadece Tottenham maçı özelinde kalmamak gerekiyor. Bir yarış içindeyiz. Hem Avrupa hem Türkiye'de yarışıyoruz. Şu anda ligde en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Geçiş sürecindeki en zor maçımızı bugün oynadık. Kadromuza yeni katılan oyuncular, sakat oyuncular, cezalı oyuncularımız vardı. Bu maçı geçseydik önümüz çok açıktı. Avrupa'da da açıktı. Bu maçtaki mağlubiyet bizi yaraladı. Rövanşta çevirmeye çalışacağız. Yeni gelen oyuncularla birlikte, biliyorsunuz ayrılanlar oldu aramızdan."

"BİR DAHA BU KADAR KÖTÜ OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM" "Avrupa listesine yazdıklarımız ve yazamadıklarımız oldu. Bizim için tekrar bir kadro yapılanması ve yenilenmesi başlıyor. Rizespor maçıyla transferleri oynatma şansı olacak, cezadan dönenler, sakatlık sürecinde olan ve geri dönecek önemli oyuncular olacak. Bizim için aslında en kritik maç buydu, bu maçı atlatabilseydim kadro eksikliğiyle bundan sonraki maçlar daha kolay olacaktı. Moralimiz bozuldu ama kafamızı kaldırıp sonraki maçlara hazırlanacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Çok kötü bir gündü. Çok kötü bir oyundu. Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum."

MUSLERA'DAN OLAY TEPKİ UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Fernando Muslera, 90 dakikanın ardından konuştu.