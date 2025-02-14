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Az Alkmaar maçı sonrası Muslera'dan olay tepki!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray son 16 turu play-off ilk maçında deplasmanda Az Alkmaar'a 4-1 yenildi. Maçın ardından Fernando Muslera'dan flaş bir tepki geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 10:53
Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!

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    Sarı-Kırmızılı ekip, AFAS Stadyumu'nda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Okan Buruk, kötü bir gün olduğunun ve son derece üzüntülü olduklarının altını çizdi.

    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu şekilde konuştu:

    "Maçtan önce de söyledim, eksik geldik, önemli eksiklerimiz var. 11 yaparken zorlandık. Ne olursa olsun bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. Bunun altını çizmem gerekiyor. 11'e 11'ken de iyi oynamadık. Bu oyunu, mağlubiyeti sadece 10 kişi üzerinden okumamak gerek. 11'e 11'ken de iyi oynamadık, her şeyi kötü yaptık. Savunma da yapamadık, top bizdeyken de oynayamadık, pası da veremedik, ayağımızda da tutamadık, arkadaşımıza veremedik. Her şeyin kötü olduğu bir günde buradan iyi bir sonuç... İkinci yarıya 1-1'le girip, bir şeyleri düzeltiriz dedik. İkinci yarı 4'lüye döndük."

    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!

    "ÜZÜLECEĞİMİZ BİR GÜN"

    "Bir yandan Abdülkerim ve Kaan'ın sarı kartlı olmasından korkuyordum. Birebirdeki hamlelerin riskli olmasından korkuyordum. İlk yarı sonunda Kaan'ı merkeze aldım. Merkez daha riskli olur dedim, sağ beke, daha alıştığı yere almak istedim, sarı kart riskini, iki sarı kartlı oyuncuyu yan yana oynatmamak için... Maalesef kırmızı kart oldu. 10 kişi kaldıktan sonra da savunmayı iyi yapamadık. Kötü, acı bir gün. Üzüleceğimiz bir gün oldu."

    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!

    "ÇEVİRMEK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

    "Bir yandan da ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Ümidimiz kesmedik. Altını çizeyim. İkinci maç kendi sahamızda. Futbolda her şey var. Bu tür dönüşler çok oldu. Buna inanacağız ve daha iyi hazırlanacağız. Üzdüğümüz insanların gönlünü almak için oynayacağız. 4 gün sonra lig maçı, Rizespor deplasmanı var. Oraya adapte olacağız, hazırlanacağız. Yeni transferlerimiz, bu maçta oynamayan cezalı oyuncularımız, yetiştirebilirsek sakatlarımız daha yeni bir kadroyla kazanarak morallenmek ve ligdeki avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Devamında da Avrupa'da rövanşı oynayacağız. Avrupa'daki ümidimizi de hiçbir zaman kesmeyeceğiz. Burada nasıl kaybettiysek, bizim kalitemizdeki bir takım elinden geleni yapacak. İkinci maçı da aynı şekilde, konsantrasyonla çevirmek için oynayacağız."

    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!

    "Sadece Tottenham maçı özelinde kalmamak gerekiyor. Bir yarış içindeyiz. Hem Avrupa hem Türkiye'de yarışıyoruz. Şu anda ligde en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Geçiş sürecindeki en zor maçımızı bugün oynadık. Kadromuza yeni katılan oyuncular, sakat oyuncular, cezalı oyuncularımız vardı. Bu maçı geçseydik önümüz çok açıktı. Avrupa'da da açıktı. Bu maçtaki mağlubiyet bizi yaraladı. Rövanşta çevirmeye çalışacağız. Yeni gelen oyuncularla birlikte, biliyorsunuz ayrılanlar oldu aramızdan."

    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!

    "BİR DAHA BU KADAR KÖTÜ OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

    "Avrupa listesine yazdıklarımız ve yazamadıklarımız oldu. Bizim için tekrar bir kadro yapılanması ve yenilenmesi başlıyor. Rizespor maçıyla transferleri oynatma şansı olacak, cezadan dönenler, sakatlık sürecinde olan ve geri dönecek önemli oyuncular olacak. Bizim için aslında en kritik maç buydu, bu maçı atlatabilseydim kadro eksikliğiyle bundan sonraki maçlar daha kolay olacaktı. Moralimiz bozuldu ama kafamızı kaldırıp sonraki maçlara hazırlanacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Çok kötü bir gündü. Çok kötü bir oyundu. Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum."

    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!

    MUSLERA'DAN OLAY TEPKİ

    UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Fernando Muslera, 90 dakikanın ardından konuştu.

    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!

    Unutmaları gereken bir maç oynadıklarını vurgulayan tecrübeli kaleci, hala şanslarının olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

    "Tam unutmalık bir maç. Baştan sona oynayamadık. İyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize gelebildi. Futbolun şöyle güzel bir yanı var. Her zaman şansınız vardır. Evde, kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Orada hem sahada hem de mental olarak güçlü olmamız gerekiyor. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var. Bunu da yapacağız. Olan oldu. Aynı zamanda bir sonraki maçlara da odaklanmamız gerekiyor."

    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!

    "FUTBOLU BIRAKMAMI MI İSTİYORSUNUZ!"

    Uruguaylı kaleci basın toplantısında sorulan 'Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir.' şeklindeki sorunun ardından, "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda!" yanıtını verdi.

    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!

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