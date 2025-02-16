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Anderlecht'ten 2'de 2! Charleroi - Anderlecht: 0-1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Anderlecht, Belçika Pro Lig'in 26. haftasında Charleroi ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi Luis Vazquez'in 62. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Anderlecht, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 22:52 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 22:52
Anderlecht’ten 2’de 2! Charleroi - Anderlecht: 0-1 | MAÇ SONUCU

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    Belçika Pro Lig'in 26. haftasında Charleroi ile deplasmanda kozlarını paylaşan Anderlecht, sahadan Luis Vazquez'in golü ile 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Bu sonuçla 45 puana ulaşan Brüksel temsilcisit, ligde 4. sıraya yükselirken, 33 puanda kalan Charleroi ise 8. sırada yer aldı.

    Luis Vazquez (AFP)Luis Vazquez (AFP)

    FENERBAHÇE – ANDERLECHT RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Zorlu eşleşmenin rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak. Sarı lacivertliler, avantajlı skoru koruyarak üst tura yükselmeyi hedefliyor.

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