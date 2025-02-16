Belçika Pro Lig'in 26. haftasında Charleroi ile deplasmanda kozlarını paylaşan Anderlecht, sahadan Luis Vazquez'in golü ile 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla 45 puana ulaşan Brüksel temsilcisit, ligde 4. sıraya yükselirken, 33 puanda kalan Charleroi ise 8. sırada yer aldı.
Luis Vazquez (AFP)
FENERBAHÇE – ANDERLECHT RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Zorlu eşleşmenin rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak. Sarı lacivertliler, avantajlı skoru koruyarak üst tura yükselmeyi hedefliyor.