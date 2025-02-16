Kuzey Kore’de Heung-min Son yasağı!

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Premier Lig ekibi Tottenham'ın maçlarının ülke genelinde yayınlanmasını yasakladı. Kuzey Kore rejimi, komşu ülke Güney Koreli oyuncuların yer aldığı hiçbir maçın yayınlanmasına izin vermiyor.



Bu kararın, Tottenham Hotspur kaptanı Güney Koreli Heung-min Son'dan dolayı alındığı öğrenildi.



WOLVES VE BRENTFORD'IN DA MAÇLARI YAYINDAN ÇIKARILMIŞTI



Geçen yıl Wolverhampton Wanderers forması giyen Hwang Hee-chan ve Brentford'da oynayan savunma oyuncusu Kim Ji-soo'nun maçları da yayından çıkarılmıştı.



OYNANDIKTAN DÖRT AY SONRA YAYINLANIYOR



Devlet kontrolündeki KCTV kanalında maçların, oynandıktan dört ay sonra yayınlandığı bildiriliyor. Bu, geçen Ağustos ayında oynanan maçların Ocak ayında izlendiği anlamına geliyor.



MAÇLARIN SÜRESİ 90 DAKİKADAN 60 DAKİKAYA KISALTILIYOR



Maçların süresi 90 dakikadan 60 dakikaya kısaltılarak ve haber bültenlerinden önce yayınlanıyor.