Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 23. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.
Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 23. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.
10. dakikada Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Galatasaray, skoru 1-0'a getirdi. Hakem ve VAR'ın kararlarına tepki gösteren Adana Demirspor ise 30. dakikada sahadan çekildi.
AVRUPA'DA ŞOK!
Adana Demirspor maçını adeta yorulmadan kazanan Galatasaray, Avrupa'da ise büyük şok yaşadı. Temsilcimiz, Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Az Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybetti.
Maçın ardından sosyal medyada teknik heyet ve futbolculara tepkiler gelirken, tur avantajının yanı sıra Alvaro Morata da kaybedildi.
DERBİDE YOK
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü golcü, Az Almaar maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı. MR'a giren İspanyol yıldızın arka adalesinde kısmi yırtık saptandı.
Morata'nın 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Az Alkmaar ile oynanacak rövanş karşılaşması ve Fenerbahçe ile oynanacak derbide sahada olamayacak.
TRANSFER DÖNEMİ HIZLI GEÇTİ
Transfer dönemi Galatasaray için yoğun geçti. İlk olarak Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, aynı bölgeye Alvaro Morata'yı da transfer etti.
Savunma hattını da güçlendiren Aslan, merkez orta sahaya Lemina ve stopere Cuesta takviyelerini yaptı.
Sezon başında alınamayan kanat bek bölgelerine ise Frankowski ve Eren Elmalı geldi.
KALECİ TRANSFERİ YAZA KALDI
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da, ilk hedef belli oldu.
Sarı kırmızılılar, Lyon forması giyen Perri'yi listesine alırken menajerini de İstanbul'a davet etti. Mali sıkıntılarla boğuşan Fransız ekibinden ayrılma ihtimali olan Brezilyalı kaleci, Galatasaray'a oynamaya sıcak bakıyor.
Lyon'da bu sezon 29 maçın 10'unda kalesini gole kapatan 27 yaşındaki Perri, sarı kırmızılı kulüp tarafından sezon sonu kadar yakından takip edilecek.