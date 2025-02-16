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Galatasaray'dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçti. Son güne kadar eksik bölgelerini tamamlamak isteyen Aslan, birçok transfere imza attı. Sarı kırmızılıların yıldız ismi ise sezon sonuna bıraktığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 11:06
Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

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    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 23. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.

    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

    10. dakikada Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Galatasaray, skoru 1-0'a getirdi. Hakem ve VAR'ın kararlarına tepki gösteren Adana Demirspor ise 30. dakikada sahadan çekildi.

    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

    AVRUPA'DA ŞOK!

    Adana Demirspor maçını adeta yorulmadan kazanan Galatasaray, Avrupa'da ise büyük şok yaşadı. Temsilcimiz, Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Az Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybetti.

    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

    Maçın ardından sosyal medyada teknik heyet ve futbolculara tepkiler gelirken, tur avantajının yanı sıra Alvaro Morata da kaybedildi.

    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

    DERBİDE YOK

    Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü golcü, Az Almaar maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı. MR'a giren İspanyol yıldızın arka adalesinde kısmi yırtık saptandı.

    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

    Morata'nın 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Az Alkmaar ile oynanacak rövanş karşılaşması ve Fenerbahçe ile oynanacak derbide sahada olamayacak.

    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

    TRANSFER DÖNEMİ HIZLI GEÇTİ

    Transfer dönemi Galatasaray için yoğun geçti. İlk olarak Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, aynı bölgeye Alvaro Morata'yı da transfer etti.

    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

    Savunma hattını da güçlendiren Aslan, merkez orta sahaya Lemina ve stopere Cuesta takviyelerini yaptı.

    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

    Sezon başında alınamayan kanat bek bölgelerine ise Frankowski ve Eren Elmalı geldi.

    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

    KALECİ TRANSFERİ YAZA KALDI

    Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da, ilk hedef belli oldu.

    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

    Sarı kırmızılılar, Lyon forması giyen Perri'yi listesine alırken menajerini de İstanbul'a davet etti. Mali sıkıntılarla boğuşan Fransız ekibinden ayrılma ihtimali olan Brezilyalı kaleci, Galatasaray'a oynamaya sıcak bakıyor.

    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

    Lyon'da bu sezon 29 maçın 10'unda kalesini gole kapatan 27 yaşındaki Perri, sarı kırmızılı kulüp tarafından sezon sonu kadar yakından takip edilecek.

    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

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