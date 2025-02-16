Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek

Maçın ardından sosyal medyada teknik heyet ve futbolculara tepkiler gelirken, tur avantajının yanı sıra Alvaro Morata da kaybedildi.

DERBİDE YOK Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü golcü, Az Almaar maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı. MR'a giren İspanyol yıldızın arka adalesinde kısmi yırtık saptandı.

Morata'nın 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Az Alkmaar ile oynanacak rövanş karşılaşması ve Fenerbahçe ile oynanacak derbide sahada olamayacak.

TRANSFER DÖNEMİ HIZLI GEÇTİ Transfer dönemi Galatasaray için yoğun geçti. İlk olarak Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, aynı bölgeye Alvaro Morata'yı da transfer etti.