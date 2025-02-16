Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - BAŞLAYAN VE BİTİREN
Bu sezon umduğunu ligde ve Avrupa'da bulamayan iki büyük takımın İstanbul'daki düellosunda ilk yarı temposuz bir görüntüde oynandı. Beşiktaş'ın orta sahada Chamberlain ve hücümda Joao Mario tercihini hele bu bölgede Hadziahmetovic ve Muçi varken anlaşılır değil. Üç yeni transferin ikisi kulübede, diğeri tribündeydi. İlk yarıda orta saha işlemeyince Rafa Silva geriye gelip top çıkarayım derken, Trabzonspor doğru ön alan baskısıyla golü buldu. Banza'nın bu golüyle Beşiktaş için ne kadar yanlış bir orta saha seçimi olduğu görüldü.
Trabzonspor ilk yarıda hem yaptığı derinlemesine savunma ile geçiş hücumu planladı hem de orta sahada Mendy top Beşiktaş'ta olduğu zaman Rafa ile adam adama oynadı. Böylece rakibin hücum bağlantısını doğru bir şekilde kesti. Bunun sonucunda ilk yarıda soyunma odasına önde girmesini bildi bordo-mavililer. Ancak ikinci yarı 1-0'ı korumaya çalışması en büyük hatası idi Trabzonspor'un.
İkinci yarı oyun disiplininden kopması, ön alanda top tutamaması, orta sahada oyuna yön veremeyip baskı yediğinde tempoyu belirleyememesi yenilen golleri getirdi. Trabzonspor'un skoru değiştirmek adına saha içi enerjisi hiç yoktu. Beşiktaş ikinci yarı seyircisinin atmosferiyle daha coşkulu ve yüksek enerji ile oynadı. Kartal, bireysel oyuncu kalitesi, Rafa Silva ve Rashica ile gol bularak maçı kazanmasını bildi. Derbinin iyi başlayıp öne geçeni Trabzonspor'du, bitireni de galibiyeti hak eden Beşiktaş idi.
SİNAN VARDAR - TARAFTAR HARİKAYDI
Dünkü maçtan önce, dünyanın 1 numarası Beşiktaş taraftarının Şenol Güneş'e çiçek vermesi çok şık bir hareketti. Teşekkürler Beşiktaş taraftarı, teşekkürler Şenol Hoca!
Beşiktaş, doğal bir 6 numara olmadan sahaya çıktı. Topa sahip olunmayan dakikalarda ve baskı geldiğinde çıkarken sıkıntı yaşanabilecek bir durumdu bu.
Rashica kanadını etkili kullanmaya çalıştılar. Fakat topla geriden çıkmadaki sıkıntı bu maçta da iş açtı. Baskı geldi, takım çıkamadı ve bu durum Beşiktaş'a gol olarak geri döndü.
Evet, topa sahip olunan dakikalar var ama bir türlü buradan tehlikeli atak çıkmadı. İlk 40 dakikada rakip ceza sahasında topla buluşmamız 12 kez oldu, ancak tehlikeli pozisyon üretemedik. Tek oyun alternatifimiz, Rashica'nın kanadından geliştirmeye çalıştığımız sonuçsuz ataklar.
İlk yarının son dakikasında Immobile'ye fırsat geldi. Golcünün bu tür pozisyonları affetmemesi gerekiyor. Trabzonspor, oyun planını topu Beşiktaş'a bırakmak üzerine kurmuştu. Masuaku iyi bindirdi, Rafa Silva harika bir bitiricilikle hatasını telafi etti. Beşiktaş, taraftarını da arkasına alıp skoru buldu. Beşiktaş taraftarı harikaydı!
Ole Gunnar Solskjær, değişikliklerle çok yerinde hamleler yaptı. Mert, yine takımın sigortasıydı. Derbi galibiyeti ise takıma gerçekten ilaç gibi geldi. Hoca'nın artık Immobile'den vazgeçmesi lazım. Immobile, pivotluk yapamıyor, pas oyununda da etkisiz.
Peki, nasıl olacak bu iş? Semih veya Mustafa gibi genç oyunculara şans verilmesi gerekiyor artık.