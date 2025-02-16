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Galatasaray'a AZ maçı öncesi kötü haber!

Meteoroloji kaynaklarına göre 20 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma günü İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği iletildi. Kar yağışının zemini bozması ihtimaline karşın Galatasaray'da 'maça hızlı başlama' isteğinin sekteye uğrayabileceği düşüncesi kulüpte endişe yarattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 14:26 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 14:26
Galatasaray’a AZ maçı öncesi kötü haber!

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    Başlıkların Devamı

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar deplasmanında 4-1 mağlup olması sebebiyle bir üst tur şansını zora sokan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

    YOĞUN KAR BEKLENİYOR

    Meteoroloji kaynaklarına göre; 20 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma günü İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği iletildi.

    TAKIMIN HIZINI ETKİLEYEBİLİR

    Hollanda temsilcisini elemek adına rövanş maçında 4 farklı galibiyet alması gerekiyor. Kar yağışının zemini bozması ihtimaline karşın Galatasaray'da 'maça hızlı başlama' isteğinin sekteye uğrayabileceği düşüncesi kulüpte endişe yarattı.

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