Galatasaray’a AZ maçı öncesi kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar deplasmanında 4-1 mağlup olması sebebiyle bir üst tur şansını zora sokan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.



YOĞUN KAR BEKLENİYOR



Meteoroloji kaynaklarına göre; 20 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma günü İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği iletildi.



TAKIMIN HIZINI ETKİLEYEBİLİR



Hollanda temsilcisini elemek adına rövanş maçında 4 farklı galibiyet alması gerekiyor. Kar yağışının zemini bozması ihtimaline karşın Galatasaray'da 'maça hızlı başlama' isteğinin sekteye uğrayabileceği düşüncesi kulüpte endişe yarattı.