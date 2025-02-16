Fred’den Galatasaray derbisi öncesi sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Kasımpaşa maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin 3-1 kazandığı karşılaşmada performansıyla dikkat çeken yıldız futbolcu, asist tartışmalarına da değindi.

Fred, "Aslında bana göre de asist sayılmalıydı o pozisyon. Güzel bir pas attığımı düşünüyorum. Maçla ilgili, güzel bir maç çıkardık. Aldığımız 3 puan önemliydi. İyi bir rakibe karşı oynadık. Bugün iyiydik, iyi bir oyun ortaya koyduk. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Onları biliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Perşembe günü bir önemli maçımız daha var. Adım adım ilerliyoruz. Dinleneceğiz ve sonrasında hazır olacağız." dedi.

Kasımpaşa maçının son dakikalarında yaşadığı sakatlıkla ilgili de konuşan Fred, endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, "İyiyim. Korkulacak bir şey yok. Orada bir darbe almıştım. Maç içerisinde bunlar normal. İyi bir şekilde dinleneceğim o maça kadar. Önemli bir maç oynayacağız perşembe günü o maçı kazanmalıyız. İyi bir jenerasyon geçireceğim, kendime dikkat ediyorum. Orada olacağım. Kimse endişe etmesin!" ifadelerini kullandı.