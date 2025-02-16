Youssef En-Nesyri 2025’te coştu!

Sezon başında yedek kalan ve zaman zaman Fenerbahçe taraftarlarının eleştirilerinden nasibini alan Youssef En-Nesyri, yükselişini sürdürüyor. Faslı futbolcu 2025 yılına damga vurmayı başardı.
Sezon başında yedek kalan ve zaman zaman Fenerbahçe taraftarlarının eleştirilerinden nasibini alan Youssef En-Nesyri, yükselişini sürdürüyor. Faslı futbolcu 2025 yılına damga vurmayı başardı.
2025 yılı itibarıyla attığı gol sayısını 9'a çıkaran En-Nesyri, Süper Lig'de üst üste dördüncü maçında da fileleri havalandırmayı başardı. Başarılı forvet, Kasımpaşa'dan önce Adana Demirspor, Göztepe ve Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.
Fenerbahçe'nin formda golcüsü En-Nesyri'nin performansı taraftarları heyecanlandırırken deneyimli golcü ilerleyen haftalar ve Avrupa Ligi için umut veriyor.
İşte yıldız golcünün performansı
Başakşehir: 2 gol
Eyüpspor: 1 gol
Hatayspor: 2 gol
Konyaspor: -
Adana Demirspor: 2 gol
Göztepe: 2 gol
Rizespor: 1 gol
Kasımpaşa: 1 gol