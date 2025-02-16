Youssef En-Nesyri 2025’te coştu!

Sezon başında yedek kalan ve zaman zaman Fenerbahçe taraftarlarının eleştirilerinden nasibini alan Youssef En-Nesyri, yükselişini sürdürüyor. Faslı futbolcu 2025 yılına damga vurmayı başardı.

Youssef En-Nesyri (AA)

2025 yılı itibarıyla attığı gol sayısını 9'a çıkaran En-Nesyri, Süper Lig'de üst üste dördüncü maçında da fileleri havalandırmayı başardı. Başarılı forvet, Kasımpaşa'dan önce Adana Demirspor, Göztepe ve Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.