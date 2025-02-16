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Youssef En-Nesyri 2025'te coştu!

Fenerbahçe, Süper Lig’in kritik maçında Kasımpaşa karşısında 21. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Faslı yıldız, bu golle birlikte ligdeki toplam gol sayısını 14’e yükseltti. 2025'te ise 9. kez ağları sarsmayı başardı.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 19:38 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 19:38
Youssef En-Nesyri 2025’te coştu!

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    Sezon başında yedek kalan ve zaman zaman Fenerbahçe taraftarlarının eleştirilerinden nasibini alan Youssef En-Nesyri, yükselişini sürdürüyor. Faslı futbolcu 2025 yılına damga vurmayı başardı.

    Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

    2025 yılı itibarıyla attığı gol sayısını 9'a çıkaran En-Nesyri, Süper Lig'de üst üste dördüncü maçında da fileleri havalandırmayı başardı. Başarılı forvet, Kasımpaşa'dan önce Adana Demirspor, Göztepe ve Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

    Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

    Fenerbahçe'nin formda golcüsü En-Nesyri'nin performansı taraftarları heyecanlandırırken deneyimli golcü ilerleyen haftalar ve Avrupa Ligi için umut veriyor.

    İşte yıldız golcünün performansı

    Başakşehir: 2 gol
    Eyüpspor: 1 gol
    Hatayspor: 2 gol
    Konyaspor: -
    Adana Demirspor: 2 gol
    Göztepe: 2 gol
    Rizespor: 1 gol
    Kasımpaşa: 1 gol