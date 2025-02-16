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Fenerbahçe Beko - Beşkiktaş Fibabanka | CANLI

Basketbolda Türkiye Kupası sahibini buluyor. Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe Beko ile Mersin Spor'u saf dışı bırakan Beşiktaş Fibabanka kozlarını Şanlıurfa'da paylaşıyor. İki ezeli rakibin hedefi karşılaşmadan galip ayrılarak kupayı müzesine götürmek. Dev mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 16:56
Fenerbahçe Beko - Beşkiktaş Fibabanka | CANLI

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Şanlıurfa'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerini yenerek finale yükselen Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka, finalde karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyetle parkeden ayrılarak kupa sevinci yaşamak ve taraftarını sevindirmek istiyor.

    CANLI TAKİP

    Dev mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    1. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 27-19 :Beşiktaş Fibabanka
    2. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 51-38 :Beşiktaş Fibabanka
    3. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Beşiktaş Fibabanka
    4. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: - :Beşiktaş Fibabanka