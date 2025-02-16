Fenerbahçe Beko - Beşkiktaş Fibabanka | CANLI

Şanlıurfa'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerini yenerek finale yükselen Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka, finalde karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyetle parkeden ayrılarak kupa sevinci yaşamak ve taraftarını sevindirmek istiyor.