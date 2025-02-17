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Okan Buruk'tan sürpriz karar! Rize maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış mücadelesinde lider Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 11:14 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 11:14
Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

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    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış mücadelesinde lider Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.

    Sarı kırmızılılarda hedef, zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılıp Fenerbahçe derbisi öncesi puan farkını 6'ya çıkarmak.

    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

    GALATASARAY ÜSTÜN

    Galatasaray ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sekizini kaybeden Çaykur Rizespor (2G), son beş karşılaşmadan toplam 19 yiyerek mağlup ayrıldı.

    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

    DEPLASMAN SERİSİ

    Çaykur Rizepsor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu deplasmandaki daha uzun tek serisini Şubat 1988-Kasım 2005 arasındaki yedi karşılaşmalık süreçte yakaladı.

    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

    EVİNDE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Çaykur Rizespor (4G 2B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2006-Mayıs 2007 arasındaki dokuz karşılaşmalık süreçte yakaladı.

    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

    10 DEPLASMANIN 9'UNDA GALİP

    Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 deplasman maçının dokuzunu kazanan Galatasaray (1B), lig tarihinde bir sezonda en yüksek dış saha galibiyet yüzdesi yakalayan takım (%90).

    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

    İSTANBUL EKİPLERİNE ŞANSI TUTMUYOR

    İstanbul takımlarını konuk ettiği son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Çaykur Rizespor (3B 4M), daha uzun bir seriyi en son Eylül 2020-Ekim 2021 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte yaşadı.

    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

    GALATASARAY İLK PEŞİNDE

    Bu sezonki 22 Süper Lig maçının 19'unu kazanan Galatasaray (3B), lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım olmak istiyor.

    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

    GALATASARAY'A GOL ATAMADI

    Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördünün sahibi olan Ali Sowe'nin, Türkiye kariyerinde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Galatasaray (4 maç).

    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

    AHMED KUTUCU'NUN HEDEFİ

    Eyüpspor formasıyla bu sezon Çaykur Rizespor filelerini havalandıran Ahmed Kutucu, lig tarihinde bir sezonda Karadeniz ekibine iki farklı takımla gol atan altıncı oyuncu olmak istiyor (2023/24; Serdar Dursun ve Mame Thiam, 2018/19; Mbaye Diagne, 2013/14; Godfrey Oboabona & 2000/01; Fernand Coulibaly).

    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

    MERTENS'TEN 8 PUAN

    Bu sezon Süper Lig'de yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu, verdiği yedi gol pasıyla Galatasaray'ın hanesine 8 puan yazdıran Dries Mertens.

    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

    İLHAN PALUT'A YENİLMEDİ

    Okan Buruk'un Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde mağlup olmadığı meslektaşları arasında en fazla karşılaştığı isim İlhan Palut (5G 1B).

    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

    MUHTEMEL 11

    Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

    Muslera, Cuesta, Abdulkerim, Davinson, Torreira, Sara, Frankowski, Barış, Mertens, Ahmed, Osimhen.

    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

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