Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

AHMED KUTUCU'NUN HEDEFİ
Eyüpspor formasıyla bu sezon Çaykur Rizespor filelerini havalandıran Ahmed Kutucu, lig tarihinde bir sezonda Karadeniz ekibine iki farklı takımla gol atan altıncı oyuncu olmak istiyor (2023/24; Serdar Dursun ve Mame Thiam, 2018/19; Mbaye Diagne, 2013/14; Godfrey Oboabona & 2000/01; Fernand Coulibaly).
MERTENS'TEN 8 PUAN
Bu sezon Süper Lig'de yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu, verdiği yedi gol pasıyla Galatasaray'ın hanesine 8 puan yazdıran Dries Mertens.
İLHAN PALUT'A YENİLMEDİ
Okan Buruk'un Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde mağlup olmadığı meslektaşları arasında en fazla karşılaştığı isim İlhan Palut (5G 1B).
MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;
Muslera, Cuesta, Abdulkerim, Davinson, Torreira, Sara, Frankowski, Barış, Mertens, Ahmed, Osimhen.