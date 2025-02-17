Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi

EVİNDE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR



Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Çaykur Rizespor (4G 2B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2006-Mayıs 2007 arasındaki dokuz karşılaşmalık süreçte yakaladı.





10 DEPLASMANIN 9'UNDA GALİP



Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 deplasman maçının dokuzunu kazanan Galatasaray (1B), lig tarihinde bir sezonda en yüksek dış saha galibiyet yüzdesi yakalayan takım (%90).





İSTANBUL EKİPLERİNE ŞANSI TUTMUYOR



İstanbul takımlarını konuk ettiği son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Çaykur Rizespor (3B 4M), daha uzun bir seriyi en son Eylül 2020-Ekim 2021 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte yaşadı.





GALATASARAY İLK PEŞİNDE



Bu sezonki 22 Süper Lig maçının 19'unu kazanan Galatasaray (3B), lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım olmak istiyor.



