Edin Dzeko’nun ikinci baharı! 125 dakikada bir gol atarak kariyerinin en iyi oranını yakaladı

Edin Dzeko durmadan gollerine devam ediyor. Fenerbahçe'nin kaptanı son Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçında da takımının ikinci golünü kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu ilerleyen yaşına rağmen takımına saha içinde ve saha dışında ekstra katkı veriyor.
Edin Dzeko durmadan gollerine devam ediyor. Fenerbahçe'nin kaptanı son Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçında da takımının ikinci golünü kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu ilerleyen yaşına rağmen takımına saha içinde ve saha dışında ekstra katkı veriyor.
39 yaşındaki oyuncu ile ilgili dikkat çeken bir istatistik göze çarptı. Dzeko'nun Fenerbahçe ile 125 dakikada 1 gol attığı ortaya çıktı. Golcü ismin maç başına gol ortalaması ise 0.54 olarak öne çıkıyor. Bosna Hersekli yıldız 17 yıl sonra kariyerinin en iyi ikinci gol ortalamasını tutturdu.
ROTASYONDAN OYNAMADI
Dzeko, Bundesliga ekibi Wolfsburg formasıyla 0.59 gol ortalaması yakalamıştı. 1.93'lük santrfor Roma'da 0.45; City'de 0.38, Teplice'de 0.35 ve Inter'de 0.30 maç başına gol ortalamaları ile oynadı.
Fener ile 81 maça çıkan Dzeko, 44 gol ve 15 asistlik katkı verdi. 2 Galatasaray maçı öncesi dinlendirilen Dzeko'nun, 6 Avrupa ve 5 kupa maçında rotasyon amaçlı oynatılmadığı biliniyor.