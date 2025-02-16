Edin Dzeko’nun ikinci baharı! 125 dakikada bir gol atarak kariyerinin en iyi oranını yakaladı

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Edin Dzeko durmadan gollerine devam ediyor. Fenerbahçe'nin kaptanı son Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçında da takımının ikinci golünü kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu ilerleyen yaşına rağmen takımına saha içinde ve saha dışında ekstra katkı veriyor.

Edin Dzeko (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) 39 yaşındaki oyuncu ile ilgili dikkat çeken bir istatistik göze çarptı. Dzeko'nun Fenerbahçe ile 125 dakikada 1 gol attığı ortaya çıktı. Golcü ismin maç başına gol ortalaması ise 0.54 olarak öne çıkıyor. Bosna Hersekli yıldız 17 yıl sonra kariyerinin en iyi ikinci gol ortalamasını tutturdu. Edin Dzeko'nun kariyeri (Takvim Gazetesi) ROTASYONDAN OYNAMADI

Dzeko, Bundesliga ekibi Wolfsburg formasıyla 0.59 gol ortalaması yakalamıştı. 1.93'lük santrfor Roma'da 0.45; City'de 0.38, Teplice'de 0.35 ve Inter'de 0.30 maç başına gol ortalamaları ile oynadı.