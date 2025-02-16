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Edin Dzeko'nun ikinci baharı! 125 dakikada bir gol atarak kariyerinin en iyi oranını yakaladı

Fenerbahçe formasıyla 125 dakikada bir gol atan Boşnak futbolcu kariyerinin en iyi istatistiğine ulaştı. Dzeko maç başına 0.54’lük gol ortalamasıyla da tam 17 yıl sonra en yüksek rakamı elde etmeyi başardı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
Edin Dzeko’nun ikinci baharı! 125 dakikada bir gol atarak kariyerinin en iyi oranını yakaladı

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    Edin Dzeko durmadan gollerine devam ediyor. Fenerbahçe'nin kaptanı son Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçında da takımının ikinci golünü kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu ilerleyen yaşına rağmen takımına saha içinde ve saha dışında ekstra katkı veriyor.

    Edin Dzeko (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Edin Dzeko (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    39 yaşındaki oyuncu ile ilgili dikkat çeken bir istatistik göze çarptı. Dzeko'nun Fenerbahçe ile 125 dakikada 1 gol attığı ortaya çıktı. Golcü ismin maç başına gol ortalaması ise 0.54 olarak öne çıkıyor. Bosna Hersekli yıldız 17 yıl sonra kariyerinin en iyi ikinci gol ortalamasını tutturdu.

    Edin Dzeko'nun kariyeri (Takvim Gazetesi)Edin Dzeko'nun kariyeri (Takvim Gazetesi)

    ROTASYONDAN OYNAMADI
    Dzeko, Bundesliga ekibi Wolfsburg formasıyla 0.59 gol ortalaması yakalamıştı. 1.93'lük santrfor Roma'da 0.45; City'de 0.38, Teplice'de 0.35 ve Inter'de 0.30 maç başına gol ortalamaları ile oynadı.

    Edin Dzeko (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Edin Dzeko (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Fener ile 81 maça çıkan Dzeko, 44 gol ve 15 asistlik katkı verdi. 2 Galatasaray maçı öncesi dinlendirilen Dzeko'nun, 6 Avrupa ve 5 kupa maçında rotasyon amaçlı oynatılmadığı biliniyor.

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