İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Tottenham, sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, James Maddison'ın 13. dakikada attığı golle üç puanı hanesine yazdırdı.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, kadroda yer almadı. Bu sonuçla Tottenham, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 30'a yükseltti. Manchester United ise ikinci mağlubiyetini yaşayarak 29 puanda kaldı.



Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, Ipswich Town deplasmanına konuk olacak. Manchester United ise Everton ile deplasmanda karşılaşacak.