Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibine 4-1 yenilen Galatasaray, tur şansını da zora soktu. Sven Mijnans'ın açtığı gol perdesinde Roland Sallai yanıt vererek skoru dengeledi ancak Troy Parrott skoru ev sahibi takımın lehine çevirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda Jordy Clasie ve David Moller Wolfe'nin gollerine engel olunamayınca karşılaşma temsilcimiz adına çok farklı bir skorla bitti.

Galatasaray'ın deplasmanda elde ettiği bu mağlubiyet sonrasında İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde Okan Buruk ve öğrencilerinin şansı bir hayli az. Victor Osimhen ve Davinson Sanchez'in yerini almasıyla birlikte 3 farklı skorun en azından eşitlenmesi gerekiyor.

"AZ, KORKULUKLARA DERS VERDİ"

Temsilcimizin Hollanda'da aldığı yenilginin ardından Hollanda basını da çok sert ve dikkat çekici başlıklar attı. Karşılaşma ile ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı;

AZ, Galatasaray'ın korkuluklarına futbol dersi verdi

AZ Avrupa'da yine muhteşem bir akşam yaşıyor: Galatasaray'da öfke gördüm

AZ Alkmaar, Türkiye Ligi liderini yerle bir etti

Galatasaray'ın büyük yıldızları AZ'yi etkileyemedi

Demir gibi AZ, Alkmaar'da Galatasaray'a büyük darbe vurdu

AZ Artık Galatasaray için çok güçlü