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Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde de adını zirveye yazdırmak istiyor. AZ Alkmaar karşısında alınan 4-1'lik hezimet sonrasında Avrupa defterinin kapanması gündemde. Ancak Aslan, gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvadı. Gündemde ise bir dünya yıldızı var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 18:34 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 18:35
Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sezon başında yaptığı transferlerle Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak isteyen Galatasaray, ön eleme aşamasındaki play-off turunda Young Boys'a yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam etmişti.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    Okan Buruk ve öğrencileri, yeni formatıyla ilk kez düzenlenen organizasyonda muhteşem bir başlangıç yaparak camiayı umutlandırmıştı. Ancak son hafta Ajax deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrasında play-off turuna kalındı.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    AZ ALKMAAR İLE EŞLEŞTİ

    Fenerbahçe ile birlikte Avrupa'daki temsilcimiz olarak mücadelesini sürdüren Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar oldu. Alkmaar temsilcisiyle grup aşamasında da kozlarını paylaşan Cimbom, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrımıştı.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    İLK MAÇ HEZİMET OLDU

    AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibine 4-1 yenilen Galatasaray, tur şansını da zora soktu. Sven Mijnans'ın açtığı gol perdesinde Roland Sallai yanıt vererek skoru dengeledi ancak Troy Parrott skoru ev sahibi takımın lehine çevirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda Jordy Clasie ve David Moller Wolfe'nin gollerine engel olunamayınca karşılaşma temsilcimiz adına çok farklı bir skorla bitti.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    TUR ŞANSI ÇOK DÜŞÜK

    Galatasaray'ın deplasmanda elde ettiği bu mağlubiyet sonrasında İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde Okan Buruk ve öğrencilerinin şansı bir hayli az. Victor Osimhen ve Davinson Sanchez'in yerini almasıyla birlikte 3 farklı skorun en azından eşitlenmesi gerekiyor.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    "AZ, KORKULUKLARA DERS VERDİ"

    Temsilcimizin Hollanda'da aldığı yenilginin ardından Hollanda basını da çok sert ve dikkat çekici başlıklar attı. Karşılaşma ile ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı;

    AZ, Galatasaray'ın korkuluklarına futbol dersi verdi
    AZ Avrupa'da yine muhteşem bir akşam yaşıyor: Galatasaray'da öfke gördüm
    AZ Alkmaar, Türkiye Ligi liderini yerle bir etti
    Galatasaray'ın büyük yıldızları AZ'yi etkileyemedi
    Demir gibi AZ, Alkmaar'da Galatasaray'a büyük darbe vurdu
    AZ Artık Galatasaray için çok güçlü

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    RÖVANŞTA YOK

    Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in yokluğunda Alkmaar deplasmanına çıkan Galatasaray'da Kaan Ayhan takımını 10 kişi bıraktı. Yıldız futbolcu, 11 ve 51'de sarı kart görerek oyun dışı kaldı. Milli savunmacı 20 Şubat'taki randevuda forma giyemeyecek.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    "BU KADARINA HAKKIMIZ YOK"

    Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, iyi oynamadıklarını dile getirerek; "Maçtan önce de söyledim, eksik geldik, önemli eksiklerimiz var. 11 yaparken zorlandık. Ne olursa olsun bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. Bunun altını çizmem gerekiyor. 11'e 11'ken de iyi oynamadık. Bu oyunu, mağlubiyeti sadece 10 kişi üzerinden okumamak gerek, her şeyi kötü yaptık. Savunma da yapamadık, top bizdeyken de oynayamadık, pası da veremedik, ayağımızda da tutamadık, arkadaşımıza veremedik. Her şeyin kötü olduğu bir günde buradan iyi bir sonuç." dedi.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    "ÜMİDİMİZİ KESMEDİK"

    Turdan hala umutlu olduklarını da ifade eden Buruk; "İkinci yarıya 1-1'le girip, bir şeyleri düzeltiriz dedik. İkinci yarı 4'lüye döndük. Bir yandan Abdülkerim ve Kaan'ın sarı kartlı olmasından korkuyordum. Birebirdeki hamlelerin riskli olmasından korkuyordum. İlk yarı sonunda Kaan'ı merkeze aldım. Merkez daha riskli olur dedim, sağ beke, daha alıştığı yere almak istedim, sarı kart riskini, iki sarı kartlı oyuncuyu yan yana oynatmamak için... Maalesef kırmızı kart oldu. 10 kişi kaldıktan sonra da savunmayı iyi yapamadık. Kötü, acı bir gün. Üzüleceğimiz bir gün. Bir yandan da ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Ümidimiz kesmedik. Altını çizeyim. İkinci maç kendi sahamızda. Futbolda her şey var. Bu tür dönüşler çok oldu. Buna inanacağız ve daha iyi hazırlanacağız. Üzdüğümüz insanların gönlünü almak için oynayacağız." diye konuştu.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    "EN KRİTİK MAÇ BUYDU"

    AZ Alkmaar ile oynadıkları mücdelenin en kritik maç olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı; "Sadece Tottenham maçı özelinde kalmamak gerekiyor. Bir yarış içindeyiz. Hem Avrupa hem Türkiye'de yarışıyoruz. Şu anda ligde en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Geçiş sürecindeki en zor maçımızı bugün oynadık. Kadromuza yeni katılan oyuncular, sakat oyuncular, cezalı oyuncularımız vardı. Bu maçı geçseydik önümüz çok açıktı. Avrupa'da da açıktı. Bu maçtaki mağlubiyet bizi yaraladı. Rövanşta çevirmeye çalışacağız. Yeni gelen oyuncularla birlikte, biliyorsunuz ayrılanlar oldu. Avrupa listesine yazdıklarımız ve yazamadıklarımız oldu. Bizim için tekrar bir kadro yapılanması ve yenilenmesi başlıyor. Rizespor maçıyla transferleri oynatma şansı olacak, cezadan dönenler, sakatlık sürecinde olan ve geri dönecek önemli oyuncular olacak. Bizim için aslında en kritik maç buydu, bu maçı atlatabilseydim kadro eksikliğiyle bundan sonraki maçlar daha kolay olacaktı. Moralimiz bozuldu ama kafamızı kaldırıp sonraki maçlara hazırlanacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Çok kötü bir gündü. Çok kötü bir oyundu. Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum." sözlerini sarf etti.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    PASTA TEPKİSİ!

    Aslan'ın 4-1'lik yenilgisi sonrasında yönetime de tepkiler geldi. Yaşanan hezimetin ardından bir taraftar, kulübün başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'na sert bir tepki göstererek, "Sen ancak pasta yersin!" dedi.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    ORANI 60'A YÜKSELDİ

    UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı bu mağlubiyet, Galatasaray'ın şampiyonluk oranının da yükselmesine neden oldu. Okan Buruk ve öğrencileri için 15 olan oran, 60'a fırladı. Anderlecht'i 3-0 yenen Fenerbahçe ise en favori 9. takım oldu ve oranı 18 olarak belirlendi.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    3 KRİTİK MAÇ VAR

    Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı ilk karşılaşmanın ardından 3 zorlu randevu daha sarı kırmızılıları bekliyor. Rizespor ile deplasmandaki mücadeleden sonra Hollanda temsilcisi İstanbul'da ağırlanacak. Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Rams Park'ta Fenerbahçe ile kozlar paylaşılacak. Şampiyonluk için kritik haftada yaşanabilecek puan kaybında dengeler değişebilir.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Ara transfer döneminde kadrosunu 6 önemli oyuncuyla güçlendiren Galatasaray'da sıra yaza geldi. Yine dünya yıldızlarını kadrosuna katmayı hedefleyen Cimbom ilk hedefini belirledi.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    KAAN AYHAN DEVREDE

    Tuttuğu takım olarak açıkladığı Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan İlkay Gündoğan'ın transferinde Kaan Ayhan baş rol oynayacak.

    Gurbetçi futbolcu bu süreçte İlkay'a referanslar sunacak ve kulüple ilgili bilgiler verecek.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    33 MAÇA ÇIKTI

    Sezon başında transfer olduğu Manchester City'de 33 karşılaşmaya çıkan 34 yaşındaki orta saha, 2 gol atıp 1 de asist yaptı. 2016 dakika sahada kaldı. Kontratı yazın sona erecek.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

    İlkay'ın kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Bundesliga, 5 Premie Lig, 1 Almanya Kupası, 2 İngiltere Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası bulunuyor.

    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

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