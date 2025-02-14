Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda

Sezon başında yaptığı transferlerle Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak isteyen Galatasaray, ön eleme aşamasındaki play-off turunda Young Boys'a yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam etmişti.
Sezon başında yaptığı transferlerle Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak isteyen Galatasaray, ön eleme aşamasındaki play-off turunda Young Boys'a yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam etmişti.
Okan Buruk ve öğrencileri, yeni formatıyla ilk kez düzenlenen organizasyonda muhteşem bir başlangıç yaparak camiayı umutlandırmıştı. Ancak son hafta Ajax deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrasında play-off turuna kalındı.
AZ ALKMAAR İLE EŞLEŞTİ
Fenerbahçe ile birlikte Avrupa'daki temsilcimiz olarak mücadelesini sürdüren Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar oldu. Alkmaar temsilcisiyle grup aşamasında da kozlarını paylaşan Cimbom, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrımıştı.
İLK MAÇ HEZİMET OLDU
AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibine 4-1 yenilen Galatasaray, tur şansını da zora soktu. Sven Mijnans'ın açtığı gol perdesinde Roland Sallai yanıt vererek skoru dengeledi ancak Troy Parrott skoru ev sahibi takımın lehine çevirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda Jordy Clasie ve David Moller Wolfe'nin gollerine engel olunamayınca karşılaşma temsilcimiz adına çok farklı bir skorla bitti.
TUR ŞANSI ÇOK DÜŞÜK
Galatasaray'ın deplasmanda elde ettiği bu mağlubiyet sonrasında İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde Okan Buruk ve öğrencilerinin şansı bir hayli az. Victor Osimhen ve Davinson Sanchez'in yerini almasıyla birlikte 3 farklı skorun en azından eşitlenmesi gerekiyor.
"AZ, KORKULUKLARA DERS VERDİ"
Temsilcimizin Hollanda'da aldığı yenilginin ardından Hollanda basını da çok sert ve dikkat çekici başlıklar attı. Karşılaşma ile ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı;
AZ, Galatasaray'ın korkuluklarına futbol dersi verdi
AZ Avrupa'da yine muhteşem bir akşam yaşıyor: Galatasaray'da öfke gördüm
AZ Alkmaar, Türkiye Ligi liderini yerle bir etti
Galatasaray'ın büyük yıldızları AZ'yi etkileyemedi
Demir gibi AZ, Alkmaar'da Galatasaray'a büyük darbe vurdu
AZ Artık Galatasaray için çok güçlü
RÖVANŞTA YOK
Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in yokluğunda Alkmaar deplasmanına çıkan Galatasaray'da Kaan Ayhan takımını 10 kişi bıraktı. Yıldız futbolcu, 11 ve 51'de sarı kart görerek oyun dışı kaldı. Milli savunmacı 20 Şubat'taki randevuda forma giyemeyecek.
"BU KADARINA HAKKIMIZ YOK"
Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, iyi oynamadıklarını dile getirerek; "Maçtan önce de söyledim, eksik geldik, önemli eksiklerimiz var. 11 yaparken zorlandık. Ne olursa olsun bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. Bunun altını çizmem gerekiyor. 11'e 11'ken de iyi oynamadık. Bu oyunu, mağlubiyeti sadece 10 kişi üzerinden okumamak gerek, her şeyi kötü yaptık. Savunma da yapamadık, top bizdeyken de oynayamadık, pası da veremedik, ayağımızda da tutamadık, arkadaşımıza veremedik. Her şeyin kötü olduğu bir günde buradan iyi bir sonuç." dedi.
"ÜMİDİMİZİ KESMEDİK"
Turdan hala umutlu olduklarını da ifade eden Buruk; "İkinci yarıya 1-1'le girip, bir şeyleri düzeltiriz dedik. İkinci yarı 4'lüye döndük. Bir yandan Abdülkerim ve Kaan'ın sarı kartlı olmasından korkuyordum. Birebirdeki hamlelerin riskli olmasından korkuyordum. İlk yarı sonunda Kaan'ı merkeze aldım. Merkez daha riskli olur dedim, sağ beke, daha alıştığı yere almak istedim, sarı kart riskini, iki sarı kartlı oyuncuyu yan yana oynatmamak için... Maalesef kırmızı kart oldu. 10 kişi kaldıktan sonra da savunmayı iyi yapamadık. Kötü, acı bir gün. Üzüleceğimiz bir gün. Bir yandan da ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Ümidimiz kesmedik. Altını çizeyim. İkinci maç kendi sahamızda. Futbolda her şey var. Bu tür dönüşler çok oldu. Buna inanacağız ve daha iyi hazırlanacağız. Üzdüğümüz insanların gönlünü almak için oynayacağız." diye konuştu.
"EN KRİTİK MAÇ BUYDU"
AZ Alkmaar ile oynadıkları mücdelenin en kritik maç olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı; "Sadece Tottenham maçı özelinde kalmamak gerekiyor. Bir yarış içindeyiz. Hem Avrupa hem Türkiye'de yarışıyoruz. Şu anda ligde en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Geçiş sürecindeki en zor maçımızı bugün oynadık. Kadromuza yeni katılan oyuncular, sakat oyuncular, cezalı oyuncularımız vardı. Bu maçı geçseydik önümüz çok açıktı. Avrupa'da da açıktı. Bu maçtaki mağlubiyet bizi yaraladı. Rövanşta çevirmeye çalışacağız. Yeni gelen oyuncularla birlikte, biliyorsunuz ayrılanlar oldu. Avrupa listesine yazdıklarımız ve yazamadıklarımız oldu. Bizim için tekrar bir kadro yapılanması ve yenilenmesi başlıyor. Rizespor maçıyla transferleri oynatma şansı olacak, cezadan dönenler, sakatlık sürecinde olan ve geri dönecek önemli oyuncular olacak. Bizim için aslında en kritik maç buydu, bu maçı atlatabilseydim kadro eksikliğiyle bundan sonraki maçlar daha kolay olacaktı. Moralimiz bozuldu ama kafamızı kaldırıp sonraki maçlara hazırlanacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Çok kötü bir gündü. Çok kötü bir oyundu. Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum." sözlerini sarf etti.
PASTA TEPKİSİ!
Aslan'ın 4-1'lik yenilgisi sonrasında yönetime de tepkiler geldi. Yaşanan hezimetin ardından bir taraftar, kulübün başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'na sert bir tepki göstererek, "Sen ancak pasta yersin!" dedi.
ORANI 60'A YÜKSELDİ
UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı bu mağlubiyet, Galatasaray'ın şampiyonluk oranının da yükselmesine neden oldu. Okan Buruk ve öğrencileri için 15 olan oran, 60'a fırladı. Anderlecht'i 3-0 yenen Fenerbahçe ise en favori 9. takım oldu ve oranı 18 olarak belirlendi.
3 KRİTİK MAÇ VAR
Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı ilk karşılaşmanın ardından 3 zorlu randevu daha sarı kırmızılıları bekliyor. Rizespor ile deplasmandaki mücadeleden sonra Hollanda temsilcisi İstanbul'da ağırlanacak. Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Rams Park'ta Fenerbahçe ile kozlar paylaşılacak. Şampiyonluk için kritik haftada yaşanabilecek puan kaybında dengeler değişebilir.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ara transfer döneminde kadrosunu 6 önemli oyuncuyla güçlendiren Galatasaray'da sıra yaza geldi. Yine dünya yıldızlarını kadrosuna katmayı hedefleyen Cimbom ilk hedefini belirledi.
KAAN AYHAN DEVREDE
Tuttuğu takım olarak açıkladığı Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan İlkay Gündoğan'ın transferinde Kaan Ayhan baş rol oynayacak.
Gurbetçi futbolcu bu süreçte İlkay'a referanslar sunacak ve kulüple ilgili bilgiler verecek.
33 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında transfer olduğu Manchester City'de 33 karşılaşmaya çıkan 34 yaşındaki orta saha, 2 gol atıp 1 de asist yaptı. 2016 dakika sahada kaldı. Kontratı yazın sona erecek.
İlkay'ın kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Bundesliga, 5 Premie Lig, 1 Almanya Kupası, 2 İngiltere Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası bulunuyor.