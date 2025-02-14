Altay Bayındır’dan flaş karar! Manchester United’dan ayrılıyor

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Manchester United'ın birinci kalecisi Andre Onana'nın değişmez isim olması, Altay Bayındır'ı yeni bir kariyer planlamasına yönlendirdi. 26 yaşındaki kaleci, Manchester'da düzenli forma giyemeyeceğini kabullenmiş durumda. Bu nedenle, önümüzdeki transfer döneminde kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor. Manchester United yönetimi de Altay'ın kiralık transferine olumlu yaklaşıyor. Ancak kulüp, yetenekli eldiveni satın alma opsiyonu ile kiralamayı planlıyor.

Altay Bayındır ve Andre Onana (REUTERS) ÖNCELİĞİ PREMİER LİG! Altay Bayındır'ın ilk hedefi, Premier Lig'de bir kulüpte forma şansı bulmak. Ancak, İngiltere'de istediği süreyi alamazsa, Türkiye'ye dönme fikrine de sıcak bakıyor. Özellikle 2026 Dünya Kupası öncesinde milli takımda birinci kaleci olabilmek için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.