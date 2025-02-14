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Altay Bayındır'dan flaş karar! Manchester United'dan ayrılıyor

Fenerbahçe'den 2023 yaz transfer döneminde Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz devinde istediği forma şansını bulamadı. Genellikle kupa maçlarında görev alan milli kaleciyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Altay Bayındır’ın, düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak gitmeyi düşündüğü öne sürüldü.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 18:53 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 18:55
Altay Bayındır’dan flaş karar! Manchester United’dan ayrılıyor

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    Manchester United'ın birinci kalecisi Andre Onana'nın değişmez isim olması, Altay Bayındır'ı yeni bir kariyer planlamasına yönlendirdi. 26 yaşındaki kaleci, Manchester'da düzenli forma giyemeyeceğini kabullenmiş durumda. Bu nedenle, önümüzdeki transfer döneminde kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor.

    Manchester United yönetimi de Altay'ın kiralık transferine olumlu yaklaşıyor. Ancak kulüp, yetenekli eldiveni satın alma opsiyonu ile kiralamayı planlıyor.

    Altay Bayındır ve Andre Onana (REUTERS)Altay Bayındır ve Andre Onana (REUTERS)

    ÖNCELİĞİ PREMİER LİG!

    Altay Bayındır'ın ilk hedefi, Premier Lig'de bir kulüpte forma şansı bulmak. Ancak, İngiltere'de istediği süreyi alamazsa, Türkiye'ye dönme fikrine de sıcak bakıyor. Özellikle 2026 Dünya Kupası öncesinde milli takımda birinci kaleci olabilmek için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

    Altay Bayındır ve Andre Onana (REUTERS)Altay Bayındır ve Andre Onana (REUTERS)

    8 GOL YEDİ

    Bu sezon Manchester United formasıyla sadece 6 maça çıkan Altay Bayındır, 2 karşılaşmada kalesini gole kapatırken toplamda 8 gol yedi. Manchester United ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli kaleci, kendisine en uygun kulüpte yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

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