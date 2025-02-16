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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Uğurcan Çakır göndermesi! "Efendilik de bir tavırdır"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, 2-1 sona eren mücadelenin ardından bir paylaşım yaparak Uğurcan'a küfür edilmesine göndermede bulundu.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 20:25 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 20:31
Trabzonspor’dan Beşiktaş’a Uğurcan Çakır göndermesi! Efendilik de bir tavırdır

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    Trabzonspor, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı paylaşımda, "Efendi'lik de bir tavırdır…" ifadelerine yer verdi. Bordo-mavililer ayrıca, Süleyman Seba'nın vefatının ardından Trabzonspor Stadyumu'ndaki programın iptal edildiğini paylaştı.

    Uğurcan Çakır (AA)Uğurcan Çakır (AA)

    Beşiktaş taraftarlarının Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a ettiği küfürlerin ardından maç sonrası açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaşananlara sert tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı.

    "Uğurcan bizim gözbebeğimiz, adam gibi adam. Sahada kimseyle sorunu olmamış bir aile babası. Beşiktaş taraftarına yakıştıramadım. Dakikalarca süren küfür insani bir durum değil. Uğurcan'a ancak tribünden bağırabilirler, yüzüne bakarak kimse bu sözleri söyleyemez."