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Benfica - Monaco Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan, play-off turu rövanş maçlarıyla sürüyor. Bu süreçte Benfica, Monaco'yu Estadio da Luz'da konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde, Benfica - Monaco maçının tarihi, saati ve kanal bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Monaco'ya karşı sahada olup olmayacağı ise araştırılıyor. Peki, Benfica - Monaco maçı ne zaman ve hangi kanalda? Aktürkoğlu ve Kökçü kadroda yer alacak mı? İşte maça dair bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:20
Benfica - Monaco Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda?

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    UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan, play-off turu rövanş maçlarıyla sürüyor. Bu süreçte Benfica, Monaco'yu Estadio da Luz'da konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde, Benfica - Monaco maçının tarihi, saati ve kanal bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Monaco'ya karşı sahada olup olmayacağı ise araştırılıyor. Peki, Benfica - Monaco maçı ne zaman ve hangi kanalda? Aktürkoğlu ve Kökçü kadroda yer alacak mı? İşte maça dair bilinmesi gerekenler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BENFİCA - MONACO PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

    Benfica ile Monaco arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı, 18 Şubat Salı günü (bugün) TS saat 23:00'te oynanacak.

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    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BENFİCA-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Estadio da Luz'da oynanacak Benfica-Monaco Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

    Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Florentino, Orkun, Aursnes, Schjelderup, Kerem, Pavlidis



    Monaco: Majecki, Kehrer, Salisu, Diatta, Vanderson, Zakaria, Magassa, Akliouche, Embolo, Golovin, Bieveth

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE YER ALACAK MI?

    Monaco'ya karşı Fransa'da oynanan ilk karşılaşmada, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü 11'de başlamış ve 90 dakika boyunca sahada kalmışlardı.

    Bu akşam 23:00'te başlayacak olan Rövanş maçında ise milli oyuncuların yine ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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