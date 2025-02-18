Benfica - Monaco Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan, play-off turu rövanş maçlarıyla sürüyor. Bu süreçte Benfica, Monaco'yu Estadio da Luz'da konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde, Benfica - Monaco maçının tarihi, saati ve kanal bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Monaco'ya karşı sahada olup olmayacağı ise araştırılıyor. Peki, Benfica - Monaco maçı ne zaman ve hangi kanalda? Aktürkoğlu ve Kökçü kadroda yer alacak mı? İşte maça dair bilinmesi gerekenler...