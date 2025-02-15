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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kasımpaşa ve Fenerbahçe ligde 44. kez karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu mu? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 20:07 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 20:10
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

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    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kasımpaşa ve Fenerbahçe ligde 44. kez karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu mu? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 16 Şubat 2025 Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU MU?

    Karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

    Paşa mesasi başladı

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, S. Amrabat, M. Skriniar, Fred, F. Kostic, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, E. Dzeko, D. Tadic, A. Talisca

    Kasımpaşa: Sinan Bolat, C. Winck, Yasin Özcan, K. Rodrigues, K. Piatkowski, M. Fall, Cafu, H. Hajradinovic, Can Keleş, M. Ben Ouanes, Nuno Da Costa

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