Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kasımpaşa ve Fenerbahçe ligde 44. kez karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu mu? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...