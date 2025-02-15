Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kasımpaşa ve Fenerbahçe ligde 44. kez karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu mu? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 16 Şubat 2025 Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.
(Takvim Foto Arşiv)
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU MU?
Karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
(Takvim Foto Arşiv)
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.