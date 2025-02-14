Altınordu’da altyapı sistemi değişti! Acı olayla duyurdu

"Bu ülkede Don Kişot gibi tek başıma altyapıcılık yapıyorum. Aileler bana çocuklarını emanet ediyor. Ancak böyle bir olay yaşandığında vicdanen bunun üstesinden gelemem" ifadelerini kullanan Özkan, yatılı sistemi sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada Özkan, Altınordu TV'ye verdiği röportajda, 38 çocuğun hayatını kaybettiği yangının kendisini derinden sarstığını ifade etti. "Üzüldüm, kahroldum" diyen İzmir ekibinin başkanı, olay sonrası yatılı altyapı sisteminin sorumluluğunu tekrar değerlendirdiğini belirtti.

Mehmet Özkan (AA)

ALTYAPI DEĞİŞİYOR

Altınordu FK, altyapı eğitimlerine İzmir ve Manisa merkezli olarak devam edecek. Özkan, Avrupa'daki kulüplerin de kendi bölgelerine ve yakın çevrelerine yatırım yaptığını vurgulayarak, bu modele geçtiklerini belirtti.

Yatılı sistemin sona ermesiyle birlikte, Altınordu'nun U17, U15 ve U14 takımlarındaki 70 sporcudan 63'ünün farklı kulüplere transfer olduğu açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 17'şer oyuncu veren Altınordu, Beşiktaş, Göztepe, Samsunspor, Konyaspor, Antalyaspor ve Manisaspor'a da oyuncu kazandırdı.

Özkan, "Bu oyuncular için hiçbir kulüpten bir lira bile almadık. Ancak ilerleyen süreçte A takıma yükselip başka bir kulübe transfer olurlarsa, kazandırdıkları ücretin yarısını Altınordu'ya vereceklerine dair bir anlaşma yaptık." dedi.

HEDEF YEREL YETENEK

Özkan, şu anda tamamen İzmirli çocuklardan oluşan U13, U12, U11 ve U10 takımlarıyla yola devam ettiklerini belirterek, kulübün altyapı felsefesinin değiştiğini ifade etti. Ayrıca, A takıma yatırım yapacak bir ortak arayışında olduklarını da sözlerine ekledi.