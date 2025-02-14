Yönetimden Okan Buruk’a destek!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçta AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1'lik skorla kaybetti.



Sarı-kırmızılı taraftarların bu maçın ardından tepki gösterdiği isimlerden biri teknik direktör Okan Buruk oldu. Okan Buruk için özellikle sosyal medyada istifa paylaşımları dikkat çekti.



Okan Buruk'a yönetimden destek geldi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, maçın ardından sosyal medya hesabından Okan Buruk'un fotoğrafını paylaştı ve 51 yaşındaki teknik adama destek verdi.



İbrahim Hatipoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.



Öte yandan Galatasaray Yönetimi, AZ Alkmaar maçı sonrası dönüş yolculuğunda da Okan Buruk ve takıma güvendiklerini aktardığı öğrenildi.



İbrahim Hatipoğlu'nun paylaşımında kullandığı görsel: