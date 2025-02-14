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Gabriel Sara sakatlıktan dönemedi!

Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapan Gabriel Sara, yaşadığı sakatlığın ardından skor katkısı veremedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 13:04 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 13:04
Gabriel Sara sakatlıktan dönemedi!

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    Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Gabriel Sara, sarı-kırmızılı kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı.

    8 Aralık'ta (Kupadaki Başakşehir maçı sonrası) diz iç bağlarında gerilme tespit edilen Sara, sakatlığı nedeniyle 4 maçta takımını yalnız bırakmış ve 17 gün sahalardan uzak kalmıştı.

    Galatasaray'ın ligde Konyaspor ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olarak formasına kavuşan Sara, sakatlığından sonra ise skor katkısı veremedi.

    Konyaspor maçının ardından ligde Gaziantep FK ve Adana Demirspor (Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası yarıda kaldı) ile Avrupa'da Ajax ve AZ Alkmaar karşılaşmalarında skor katkısı sağlayamadı.

    Galatasaray'da bu sezon toplamda 30 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

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