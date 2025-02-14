Türkiye Kupası’nda ilk finalist Beşiktaş Fibabanka

Mersinspor, İkinci Periyotta Farkı AzalttıMersinspor, ikinci çeyrekte tempoyu yükseltirken Pako Cruz ve Justin Cobbs'un etkili oyunuyla farkı kapatmaya çalıştı. Pako Cruz, David Efianayi ve Isaiah Pineiro'nun dış atışlardan bulduğu isabetlerle 19. dakikada 33-37 skoru yakaladı. Abodunrin Gabriel Olaseni'nin serbest atıştan bulduğu sayıyla fark 4'e indi. Ancak Berk İbrahim Uğurlu'nun turnike basketiyle Beşiktaş farkı tekrar 6'ya çıkardı ve ilk yarı 39-33 siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşma, Beşiktaş Fibabanka 'nın Berk Uğurlu'nun turnike basketiyle başladı. Siyah-beyazlı ekip, Conor Morgan'ın üç sayılık basketiyle 7. dakikada 9-0'lik seri yakalayarak skoru 6-14 yaptı. Savunmadaki başarılı performansıyla rakibine fazla sayı şansı tanımayan Beşiktaş, ilk çeyreği 12-23 önde tamamladı.

Beşiktaş Fibabanka finale yükseldi (AA)

BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş Fibabanka, Berk Uğurlu'nun üç sayılık basketiyle farkı 9'a çıkardı: 33-42. Mersinspor, bu dakikalarda Olaseni, Pako Cruz ve Pineiro ile serbest atış şansları bulsa da, Justin Cobbs'un 28. dakikada serbest atışlarla skoru 50-53 yapmasına rağmen, Beşiktaş Kyle Allman'ın sayılarıyla farkı tekrar açtı. Canberk Kuş'un son saniyede attığı üçlükle fark 5 sayıya indi ve son çeyreğe 60-55 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle girildi.

Son çeyrekte Beşiktaş Fibabanka, hücumda çok etkili bir performans sergiledi. 38. dakikada Jonah Mathews'ın üç sayılık basketiyle fark 20'ye kadar çıktı: 63-83. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren siyah-beyazlı ekip, maçtan 83-63 galip ayrılarak finale yükseldi.