Türkiye Kupası’nda ilk finalist Beşiktaş Fibabanka

Karşılaşma, Beşiktaş Fibabanka'nın Berk Uğurlu'nun turnike basketiyle başladı. Siyah-beyazlı ekip, Conor Morgan'ın üç sayılık basketiyle 7. dakikada 9-0'lik seri yakalayarak skoru 6-14 yaptı. Savunmadaki başarılı performansıyla rakibine fazla sayı şansı tanımayan Beşiktaş, ilk çeyreği 12-23 önde tamamladı.
Mersinspor, İkinci Periyotta Farkı AzalttıMersinspor, ikinci çeyrekte tempoyu yükseltirken Pako Cruz ve Justin Cobbs'un etkili oyunuyla farkı kapatmaya çalıştı. Pako Cruz, David Efianayi ve Isaiah Pineiro'nun dış atışlardan bulduğu isabetlerle 19. dakikada 33-37 skoru yakaladı. Abodunrin Gabriel Olaseni'nin serbest atıştan bulduğu sayıyla fark 4'e indi. Ancak Berk İbrahim Uğurlu'nun turnike basketiyle Beşiktaş farkı tekrar 6'ya çıkardı ve ilk yarı 39-33 siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.