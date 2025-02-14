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İlkay Gündoğan kimdir, hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens'in yerine gelecek olan ismi belirlediği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon için Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediği gündemde. Gelişmelerin ardından İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İlkay Gündoğan hangi mevkide oynuyor? soruları araştırılıyor. İşte futbolcu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 19:45 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 19:45
İlkay Gündoğan kimdir, hangi mevkide oynuyor?

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    Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens'in yerine gelecek olan ismi belirlediği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon için Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediği gündemde. Gelişmelerin ardından İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İlkay Gündoğan hangi mevkide oynuyor? soruları araştırılıyor. İşte futbolcu hakkında merak edilenler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

    İlkay Gündoğan 24 Ekim 1990'da Almanya'da doğdu. Orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı Alman profesyonel futbolcu, Premier League ekiplerinden Manchester City forması giymektedir.

    Futbol hayatında Gündoğan, 2009 yılında 1. FC Nürnberg'e katıldı ve 2011 yılında Borussia Dortmund'a transfer oldu. 2011-12 Bundesliga ve 2011-12 DFB-Pokal şampiyonluklarını Dortmund'daki ilk sezonunda kazandı. Dortmund'un 2013 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu ve Bayern Münih'e kaybettikleri maçta gol attı. Kulüp için 157 maç oynadıktan sonra Gündoğan, 2016 yılında Manchester City'ye imza attı ve burada beş Premier League şampiyonluğu, dört EFL Cup, iki FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi kazandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bu şampiyonluklara, kulüp kaptanı olarak görev yaptığı 2022-23 sezonundaki kıta üçlemesi de dahildi. Gündoğan, 2023 yılında Barcelona'ya katıldı. Gündoğan, daha önce 18 yaş altı, 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında yer aldıktan sonra 2011 yılında Almanya için ilk büyükler maçına çıktı. Almanya'nın 2012 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İlkay Gündoğan evli mi?

    İlkay Gündoğan, 2022 yılında Sara Arfaoui ile evlendi, çiftin bir çocukları var.

    İlkay heyecanı

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Manchester City'de 33 maça çıktı

    Sezon başında transfer olduğu Manchester City'de 33 maça çıkan 34 yaşındaki isim, 2 gol atıp 1 de asist yaptı. 2016 dakika sahada kaldı. Kontratı ise yazın sona erecek.

    Galatasaray'da gündem İlkay Gündoğan!

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İlkay Gündoğan'ın kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Bundesliga, 5 Premie Lig, 1 Almanya Kupası, 2 İngiltere Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası bulunuyor.

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