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Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens'in yerine gelecek olan ismi belirlediği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon için Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediği gündemde. Gelişmelerin ardından İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İlkay Gündoğan hangi mevkide oynuyor? soruları araştırılıyor. İşte futbolcu hakkında merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR? İlkay Gündoğan 24 Ekim 1990'da Almanya'da doğdu. Orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı Alman profesyonel futbolcu, Premier League ekiplerinden Manchester City forması giymektedir. Futbol hayatında Gündoğan, 2009 yılında 1. FC Nürnberg'e katıldı ve 2011 yılında Borussia Dortmund'a transfer oldu. 2011-12 Bundesliga ve 2011-12 DFB-Pokal şampiyonluklarını Dortmund'daki ilk sezonunda kazandı. Dortmund'un 2013 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu ve Bayern Münih'e kaybettikleri maçta gol attı. Kulüp için 157 maç oynadıktan sonra Gündoğan, 2016 yılında Manchester City'ye imza attı ve burada beş Premier League şampiyonluğu, dört EFL Cup, iki FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi kazandı.