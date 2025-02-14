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Hollanda'da İbrahim Hatipoğlu'na tepki!

Galatasaraylı bir taraftar, AZ Alkmaar maçının ardından Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na tepki gösterdi. Taraftarın söylediği, "Sen anca pasta yersin" sözleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 14:36 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 14:36
Hollanda’da İbrahim Hatipoğlu’na tepki!

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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup oldu.

    Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmanın ardından en çok tartışılan isimlerden biri Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu oldu.

    Galatasaraylı taraftarların, yaz ve ara transfer döneminde de tepki gösterdiği Hatipoğlu'na AZ Alkmaar maçından sonra ise "pasta" tepkisi gösterildi.

    Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile deplasmanda oynadığı maçı tribünden takip eden bir taraftar, maçın ardından İbrahim Hatipoğlu tribünden indiği sırada, "Sen anca pasta yersin" şeklinde tepki gösterdi.

    İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz aylarda GSYİAD üyeleri ile birlikte yediği pasta ile gündem olmuştu. Hatipoğlu ve üyelerin yediği pastadaki UEFA Avrupa Ligi kupası ve üzerindeki, "O sene bu sene" ifadeleri dikkat çekmişti.

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