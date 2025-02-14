Mert Hakan Yandaş’ın 100’ü gülecek!

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa ile 16 Şubat Pazar günü oynanacak maçta görev alması halinde Süper Lig'de 100. kez sarı-lacivertli formayı giyecek.Mert Hakan Yandaş, 2020-2021 sezonu başında transfer olduğu sarı-lacivertli ekipte beşinci sezonunu geçiriyor.Fenerbahçe'de Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 143 maçta boy gösteren 30 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 6 bin 446 dakika sahada kalırken, 11 gol atıp 24 asist yaptı.Mert Hakan Yandaş, bu maçlarda 31 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.Deneyimli futbolcu, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altında 99 Süper Lig maçına çıktı.Bu karşılaşmalarda 4 bin 372 dakika oyunda kalan tecrübeli futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşarken, 16 kez takım arkadaşlarını golle buluşturdu.Mert Hakan, lig maçlarında 26 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.Sarı-lacivertli formayı giydiği ilk sezon olan 2020-2021'de 34 lig maçına çıkan Mert Hakan Yandaş, 2021-2022 sezonunda ise 24 lig maçında oynadı.Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturduğu 2022-2023 sezonunda ligde 15 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, İsmail Kartal'ın takımın başında olduğu geçen sezon ise 16 lig maçında görev aldı.