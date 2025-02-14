PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Mert Hakan Yandaş'ın 100'ü gülecek!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçında forma giymesi halinde sarı-lacivertli formayla ligdeki 100. maçına çıkacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 13:51 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 13:51
Mert Hakan Yandaş’ın 100’ü gülecek!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa ile 16 Şubat Pazar günü oynanacak maçta görev alması halinde Süper Lig'de 100. kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

    Mert Hakan Yandaş, 2020-2021 sezonu başında transfer olduğu sarı-lacivertli ekipte beşinci sezonunu geçiriyor.

    Fenerbahçe'de Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 143 maçta boy gösteren 30 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 6 bin 446 dakika sahada kalırken, 11 gol atıp 24 asist yaptı.

    Mert Hakan Yandaş, bu maçlarda 31 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.

    Deneyimli futbolcu, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

    6 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

    Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altında 99 Süper Lig maçına çıktı.

    Bu karşılaşmalarda 4 bin 372 dakika oyunda kalan tecrübeli futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşarken, 16 kez takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

    Mert Hakan, lig maçlarında 26 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.

    Sarı-lacivertli formayı giydiği ilk sezon olan 2020-2021'de 34 lig maçına çıkan Mert Hakan Yandaş, 2021-2022 sezonunda ise 24 lig maçında oynadı.

    Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturduğu 2022-2023 sezonunda ligde 15 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, İsmail Kartal'ın takımın başında olduğu geçen sezon ise 16 lig maçında görev aldı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş’tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim
    Rusya Çernobil’i vurdu! Zelenski duyurdu: Nükleer santralde sızıntı
    Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan Kandil’e mektup... İçeriğinde ne var? Terörist Cemil Bayık yine pazarlık peşinde
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi
    Beyaz Saray’ın fondaşı Reuters! Elon Muk paralarını keselim dedi: Toplumsal aldatmaca için milyonlarca dolar
    TÜSİAD’ın karanlık dosyası açıldı! Her krizde başı çekiyorlar! Çarpıcı değerlendirme: Birilerinin davasını güden söylem tarzı bunlar
    Cinlerden doğduğunu iddia etti! Gazmalı Rahman Hoca’nın ipliği pazara çıktı! Müge Anlı açık açık ekrana verdi
    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!
    Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında yeni gelişme! Mahkeme kararı erteledi! Yağmur Taktaş cinayeti için emsal olacak
    27 BİN TL’YE KADAR YÜKSELDİ | Emekliye promosyonda yeni perde açılıyor: Bankalar ne ödüyor?
    MİT ve Emniyetten PKK’nın Avrupa ayağına darbe: Medeni Altundere kıskıvrak yakalandı!
    ABD bir uçak faciasının daha eşiğinden döndü! Bu kez içinde Dışişleri Bakanı Rubio vardı
    AZ Alkmaar-Galatasaray maçı spor yazarları yorumları: Sözün bittiği yer
    Özel hastanede ameliyat masasında fiyat pazarlığı! Sağlık Bakanlığı devreye girdi: İlgili birimin faaliyetleri durduruldu
    Belediyelere terör operasyonunda CHP-DEM-Kandil ağı! Sevk yazısında çarpıcı detaylar | 10 şüpheli tutuklandı
    Fenerbahçe- Anderlecht spor yazarları maç yorumu! O oyuncuya övgü dolu sözler: Geleceğin yıldızı
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    Barzani’den PKK/YPG açıklaması: Suriye’deki tüm Kürtleri temsil etmiyor
    Başkan Erdoğan’dan dünya barışını tehdit eden Trump’a Gazze tepkisi: Yanlıştan dön
    İngiltere’nin Beşar Esad pazarlığı! Hafız’dan sonra nasıl iktidara geldi? Belgeler ortaya çıktı