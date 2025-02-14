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Beşiktaş'a Gedson'dan müjdeli haber!

Sivasspor maçındaki sakatlığı sonrası durumu günden güne daha iyiye giden Gedson Fernandes, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve teknik heyet ile görüşen Gedson, Trabzonspor maçında oynamak istediğini söyledi.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 15:40 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 15:40
Beşiktaş’a Gedson’dan müjdeli haber!

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    Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maça odaklandı. Siyah-beyazlılarda Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Gedson Fernandes'in durumu belli oldu.

    "OYNAMAK İSTİYORUM"

    Sivasspor maçındaki sakatlığı sonrası durumu günden güne daha iyiye giden Gedson Fernandes, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve teknik heyet ile görüşen Gedson, Trabzonspor maçında oynamak istediğini söyledi.

    Bu gelişmelerin ardından Gedson Fernandes'in, Trabzonspor maçında yüksek ihtimalle ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    BU SEZON PERFORMANSI

    Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

    Beşiktaş ile Trabzonspor, 15 Şubat Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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