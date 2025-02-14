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Okan Buruk'tan mağlubiyet yorumu! "Bu kadarına hakkımız yok"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 01:47 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 01:47
Okan Buruk’tan mağlubiyet yorumu! Bu kadarına hakkımız yok

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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kötü bir oyun sergilediklerini belirtti. Eksik kadroyla sahaya çıktıklarını vurgulayan Buruk, "Ne olursa olsun, bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. 11'e 11 oynarken de iyi değildik. Savunmada hatalar yaptık, topa sahip olamadık, oyun kuramadık." dedi.

    Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

    "CEZALILAR VE SAKATLAR DÖNECEK"
    Buruk, Süper Lig'de oynayacakları Rizespor maçıyla birlikte yeni transferlerin sahaya çıkacağını söyledi. Cezalı oyuncuların geri döneceğini ve sakat futbolcuların iyileşmesiyle daha güçlü bir kadro oluşturacaklarını belirtti. "Rizespor karşılaşmasına daha fresh bir kadroyla çıkmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

    "BİR AN ÖNCE TOPARLANMALIYIZ"
    Galatasaray'ın yeni transferlerinin Rizespor maçında sahaya çıkabileceğini belirten Buruk, "Bu maç bizim için kritikti. Eğer buradan iyi bir sonuç alabilseydik, sonraki maçları daha rahat planlayabilirdik. Ancak artık önümüze bakmalı ve bir an önce toparlanmalıyız." dedi.

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