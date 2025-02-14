Okan Buruk'tan mağlubiyet yorumu! "Bu kadarına hakkımız yok"

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kötü bir oyun sergilediklerini belirtti. Eksik kadroyla sahaya çıktıklarını vurgulayan Buruk, "Ne olursa olsun, bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. 11'e 11 oynarken de iyi değildik. Savunmada hatalar yaptık, topa sahip olamadık, oyun kuramadık." dedi.