Napoli’nin gözü Barış Alper Yılmaz’da! İtalyan temsilcisi AZ Alkmaar maçında milli yıldızı takibe alacak

Galatasaray'ın milli yıldızının peşini Avrupa'nın dev kulüpleri bırakmıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın 24 yaşındaki kanat forvetini Lazio'dan sonra Napoli de kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'ın milli yıldızının peşini Avrupa'nın dev kulüpleri bırakmıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın 24 yaşındaki kanat forvetini Lazio'dan sonra Napoli de kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan ekibinin bugün oynanacak AZ Alkmaar maçında Barış Alper Yılmaz'ı markaja alacağı öğrenildi. Napoli'den iki yetkilinin, AZ Alkmaar maçında tribünde olacağı ve rapor tutacağı bildirildi. İtalyan kulübünün sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalarak astronomik bir teklif yapması bekleniyor.
30 MİLYON EURO
2021 yılından beri Sarı- Kırmızılılar'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon 32 maçta 11 gol atan ve 2 asist yapan milli oyuncu için daha önce İngiliz takımları da sıraya girmişti.
Premier Lig ekiplerinden Everton, Aston Villa, Newcastle United ve West Ham United Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile iletişime geçmiş ve transfer şartlarını masaya yatırmıştı.
Aslan'ın Barış'ın olası satışından bonservis beklentisi 30 milyon Euro. G.Saray, yıldız futbolcuyu Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya transfer etmişti.