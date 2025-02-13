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Napoli'nin gözü Barış Alper Yılmaz'da! İtalyan temsilcisi AZ Alkamaar maçında milli yıldızı takibe alacak

Napoli’den iki yetkili, AZ Alkmaar ile bugün oynanacak maçta Barış Alper Yılmaz'ı izleyecek. İtalyan ekibinin sezon sonunda Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Napoli’nin gözü Barış Alper Yılmaz’da! İtalyan temsilcisi AZ Alkamaar maçında milli yıldızı takibe alacak

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    Galatasaray'ın milli yıldızının peşini Avrupa'nın dev kulüpleri bırakmıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın 24 yaşındaki kanat forvetini Lazio'dan sonra Napoli de kadrosuna katmak istiyor.

    Barış Alper Yılmaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Barış Alper Yılmaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    İtalyan ekibinin bugün oynanacak AZ Alkmaar maçında Barış Alper Yılmaz'ı markaja alacağı öğrenildi. Napoli'den iki yetkilinin, AZ Alkmaar maçında tribünde olacağı ve rapor tutacağı bildirildi. İtalyan kulübünün sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalarak astronomik bir teklif yapması bekleniyor.

    Barış Alper Yılmaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Barış Alper Yılmaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    30 MİLYON EURO
    2021 yılından beri Sarı- Kırmızılılar'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon 32 maçta 11 gol atan ve 2 asist yapan milli oyuncu için daha önce İngiliz takımları da sıraya girmişti.

    Barış Alper Yılmaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Barış Alper Yılmaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Premier Lig ekiplerinden Everton, Aston Villa, Newcastle United ve West Ham United Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile iletişime geçmiş ve transfer şartlarını masaya yatırmıştı.

    Aslan'ın Barış'ın olası satışından bonservis beklentisi 30 milyon Euro. G.Saray, yıldız futbolcuyu Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya transfer etmişti.

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