Napoli’nin gözü Barış Alper Yılmaz’da! İtalyan temsilcisi AZ Alkamaar maçında milli yıldızı takibe alacak

İtalyan ekibinin bugün oynanacak AZ Alkmaar maçında Barış Alper Yılmaz 'ı markaja alacağı öğrenildi. Napoli'den iki yetkilinin, AZ Alkmaar maçında tribünde olacağı ve rapor tutacağı bildirildi. İtalyan kulübünün sezon sonunda Galatasaray 'ın kapısını çalarak astronomik bir teklif yapması bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

30 MİLYON EURO

2021 yılından beri Sarı- Kırmızılılar'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon 32 maçta 11 gol atan ve 2 asist yapan milli oyuncu için daha önce İngiliz takımları da sıraya girmişti.