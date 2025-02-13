Kerem Demirbay (Takvim Foto Arşiv) ASLAN 14. BİTİRDİ Galatasaray, Avrupa Ligi lig aşamasında sırasıyla PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak ilk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik aldı. Ancak sonraki üç maçta sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, lig etabındaki tek mağlubiyetini son maçında yaşadı. Bu sonuçlarla normal sezonu 14. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, ilk 8'de yer alma şansını son iki karşılaşmada kaybetti.

Dries Mertens (Takvim Foto Arşiv) İLK MAÇ 1-1 SONA ERMİŞTİ Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ise lig aşamasında sekiz mücadelede üç galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgi aldı. Toplamda 11 puan toplayan ekip, 19. sıradan son 16 play-off turuna yükseldi. İki takım, normal sezonun 5. haftasında Hollanda'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.

Victor Osimhen cezası nedeniyle AZ Alkmaar maçında forma giyemiyor (Takvim Foto Arşiv) 6 EKSİK VAR Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle maçta süre alamıyor. Teknik direktör Okan Buruk, son Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'i de kadroya dahil edilmedi. Ayrıca UEFA listesinde bulunmayan yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay ile genç oyuncular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de forma giyemiyor. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens ve Yunus Akgün, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. AZ Alkmaar'da ise Kristijan Belic, cezası nedeniyle Galatasaray karşısında yerlerini alamadı. Kırmızı-beyazlı ekipte Wouter Goes, Dave Kwakman ve Ruben van Bommel, sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

Yunus Akgün (Takvim Foto Arşiv) LİG AŞAMASININ EN GOLCÜSÜ OLDU Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en fazla gol atan takımı olarak öne çıkıyor. Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 8 maçta 19 gol kaydederek turnuvanın en golcü ekibi oldu.