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Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı ilk 11'i belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Sarı kırmızılı ekip güçlü rakibini yenerek hem ülke puanına katkıda bulunmak hem de İstanbul'daki rövanş mücadelesi öncesinde avantaj kapmak amacında. Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. AZ Alkmaar - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 21:46 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 21:50
Galatasaray’ın AZ Alkmaar maçı ilk 11’i belli oldu!

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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a konuk oluyor.

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    AZ Alkmaar - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Galatasaray, Alkmaar'da tur için avantajlı skor elde etmek istiyor (Takvim Foto Arşiv)Galatasaray, Alkmaar'da tur için avantajlı skor elde etmek istiyor (Takvim Foto Arşiv)

    AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

    AZ ALKMAAR:

    GALATASARAY: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Cuesta, Kaan, Sara, Berkan, Mertens, Sallai, Barış Alper, Morata

    Kerem Demirbay (Takvim Foto Arşiv)Kerem Demirbay (Takvim Foto Arşiv)

    ASLAN 14. BİTİRDİ

    Galatasaray, Avrupa Ligi lig aşamasında sırasıyla PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak ilk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik aldı. Ancak sonraki üç maçta sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, lig etabındaki tek mağlubiyetini son maçında yaşadı. Bu sonuçlarla normal sezonu 14. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, ilk 8'de yer alma şansını son iki karşılaşmada kaybetti.

    Dries Mertens (Takvim Foto Arşiv)Dries Mertens (Takvim Foto Arşiv)

    İLK MAÇ 1-1 SONA ERMİŞTİ

    Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ise lig aşamasında sekiz mücadelede üç galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgi aldı. Toplamda 11 puan toplayan ekip, 19. sıradan son 16 play-off turuna yükseldi.

    İki takım, normal sezonun 5. haftasında Hollanda'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.

    Victor Osimhen cezası nedeniyle AZ Alkmaar maçında forma giyemiyor (Takvim Foto Arşiv)Victor Osimhen cezası nedeniyle AZ Alkmaar maçında forma giyemiyor (Takvim Foto Arşiv)

    6 EKSİK VAR

    Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle maçta süre alamıyor. Teknik direktör Okan Buruk, son Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'i de kadroya dahil edilmedi.

    Ayrıca UEFA listesinde bulunmayan yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay ile genç oyuncular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de forma giyemiyor.

    Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens ve Yunus Akgün, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

    AZ Alkmaar'da ise Kristijan Belic, cezası nedeniyle Galatasaray karşısında yerlerini alamadı. Kırmızı-beyazlı ekipte Wouter Goes, Dave Kwakman ve Ruben van Bommel, sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

    Yunus Akgün (Takvim Foto Arşiv)Yunus Akgün (Takvim Foto Arşiv)

    LİG AŞAMASININ EN GOLCÜSÜ OLDU

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en fazla gol atan takımı olarak öne çıkıyor. Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 8 maçta 19 gol kaydederek turnuvanın en golcü ekibi oldu.

    Dries Mertens (Takvim Foto Arşiv)Dries Mertens (Takvim Foto Arşiv)

    ÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

    Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA organizasyonlarında oynadığı 10 karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti ancak savunma zaaflarını gideremedi.

    "Kupa 2"de oynadığı 8 maçın tamamında gol yiyen sarı-kırmızılılar, Ajax mücadelesine kadar 14 gol gördü. Hollanda ekibiyle oynanan son karşılaşmada da 2 kez kalesinde gol gördü.

    Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan (Takvim Foto Arşiv)Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan (Takvim Foto Arşiv)

    DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta da galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı ekip, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1 ve Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Normal sezonun son deplasman maçında ise Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

    Galatasaray son maçında Ajax'a 2-1 yenilmişti (Takvim Foto Arşiv)Galatasaray son maçında Ajax'a 2-1 yenilmişti (Takvim Foto Arşiv)

    GALATASARAY'IN AZ ALKMAAR MAÇI KADROSU

    Fernando Muslera, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı

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