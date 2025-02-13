Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a konuk oluyor.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a konuk oluyor.
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AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
AZ ALKMAAR:
GALATASARAY: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Cuesta, Kaan, Sara, Berkan, Mertens, Sallai, Barış Alper, Morata
ASLAN 14. BİTİRDİ
Galatasaray, Avrupa Ligi lig aşamasında sırasıyla PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak ilk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik aldı. Ancak sonraki üç maçta sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, lig etabındaki tek mağlubiyetini son maçında yaşadı. Bu sonuçlarla normal sezonu 14. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, ilk 8'de yer alma şansını son iki karşılaşmada kaybetti.
İLK MAÇ 1-1 SONA ERMİŞTİ
Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ise lig aşamasında sekiz mücadelede üç galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgi aldı. Toplamda 11 puan toplayan ekip, 19. sıradan son 16 play-off turuna yükseldi.
İki takım, normal sezonun 5. haftasında Hollanda'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.
6 EKSİK VAR
Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle maçta süre alamıyor. Teknik direktör Okan Buruk, son Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'i de kadroya dahil edilmedi.
Ayrıca UEFA listesinde bulunmayan yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay ile genç oyuncular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de forma giyemiyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens ve Yunus Akgün, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
AZ Alkmaar'da ise Kristijan Belic, cezası nedeniyle Galatasaray karşısında yerlerini alamadı. Kırmızı-beyazlı ekipte Wouter Goes, Dave Kwakman ve Ruben van Bommel, sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.
LİG AŞAMASININ EN GOLCÜSÜ OLDU
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en fazla gol atan takımı olarak öne çıkıyor. Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 8 maçta 19 gol kaydederek turnuvanın en golcü ekibi oldu.
ÜM MAÇLARDA GOL YEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA organizasyonlarında oynadığı 10 karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti ancak savunma zaaflarını gideremedi.
"Kupa 2"de oynadığı 8 maçın tamamında gol yiyen sarı-kırmızılılar, Ajax mücadelesine kadar 14 gol gördü. Hollanda ekibiyle oynanan son karşılaşmada da 2 kez kalesinde gol gördü.
DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta da galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı ekip, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1 ve Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Normal sezonun son deplasman maçında ise Ajax'a 2-1 mağlup oldu.
GALATASARAY'IN AZ ALKMAAR MAÇI KADROSU
Fernando Muslera, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı