Fener’in Tyrick Mitchell planı: Sarı-Lacivertliler C.Palace’ın ingiliz yıldızı ile temas halinde

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Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çeken Fenerbahçe'nin sol bek transferi için de girişimlerde bulunduğu ancak sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in Sportif Direktörü Mario Branco'nun Crystal Palace'ta forma giyen Tyrick Mitchell için hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmelerde bulunduğu belirlendi.

Tyrick Mitchell (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) KONTRATI BİTİYOR

Ancak 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun Premier Lig'den ayrılmaya soğuk baktığı ve transferin bu nedenden dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor. Sarı- Lacivertliler'in sezon sonunda boşa çıkacak oyuncunun menajeriyle yeni sezon i��in görüşmelerde bulunup takıma kazandırmayı planladığı da gelen haberler arasında.