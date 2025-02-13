Fener’in Tyrick Mitchell planı: Sarı-Lacivertliler C.Palace’ın ingiliz yıldızı ile temas halinde

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çeken Fenerbahçe'nin sol bek transferi için de girişimlerde bulunduğu ancak sonuçsuz kaldığı öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler'in Sportif Direktörü Mario Branco'nun Crystal Palace'ta forma giyen Tyrick Mitchell için hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmelerde bulunduğu belirlendi.
Tyrick Mitchell (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
KONTRATI BİTİYOR
Ancak 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun Premier Lig'den ayrılmaya soğuk baktığı ve transferin bu nedenden dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor.
Sarı- Lacivertliler'in sezon sonunda boşa çıkacak oyuncunun menajeriyle yeni sezon i��in görüşmelerde bulunup takıma kazandırmayı planladığı da gelen haberler arasında.
Tyrick Mitchell (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
29 MAÇTA OYNADI
Bu sezon 29 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu 3 asiste imza attı. Tecrübeli sol beke güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.