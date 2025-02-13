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Fener'in Tyrick Mitchell planı: Sarı-Lacivertliler C.Palace'ın ingiliz yıldızı ile temas halinde

Ara transferde sol bek arayan Kanarya’da Sportif Direktör Mario Branco’nun oyuncu ile görüştüğü ancak Mitchell’ın Premier Lig’den ayrılmaya soğuk baktığı öğrenildi. Fenerbahçe sezon sonu için de bir hamle yapmayı planlıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Fener’in Tyrick Mitchell planı: Sarı-Lacivertliler C.Palace’ın ingiliz yıldızı ile temas halinde

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    Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çeken Fenerbahçe'nin sol bek transferi için de girişimlerde bulunduğu ancak sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

    Sarı-Lacivertliler'in Sportif Direktörü Mario Branco'nun Crystal Palace'ta forma giyen Tyrick Mitchell için hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmelerde bulunduğu belirlendi.

    Tyrick Mitchell (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Tyrick Mitchell (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    KONTRATI BİTİYOR
    Ancak 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun Premier Lig'den ayrılmaya soğuk baktığı ve transferin bu nedenden dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor.

    Sarı- Lacivertliler'in sezon sonunda boşa çıkacak oyuncunun menajeriyle yeni sezon i��in görüşmelerde bulunup takıma kazandırmayı planladığı da gelen haberler arasında.

    Tyrick Mitchell (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Tyrick Mitchell (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    29 MAÇTA OYNADI
    Bu sezon 29 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu 3 asiste imza attı. Tecrübeli sol beke güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.

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