Fenerbahçe - Anderlecht maç sonucu, maç kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, evinde Anderlecht'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, etkili bir oyun sergileyerek rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti ve tur kapısını araladı. Maçta Tadic, Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle sonuca giden Fenerbahçe, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.