Fenerbahçe - Anderlecht maç sonucu, maç kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, evinde Anderlecht'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, etkili bir oyun sergileyerek rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti ve tur kapısını araladı. Maçta Tadic, Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle sonuca giden Fenerbahçe, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
Fotoğraflar: AA
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
🔹 10. dakika: Kostic'in sol taraftan kullandığı kornerde Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşunda kaleci Coosemans topu çeldi, top direğe çarpıp kornere çıktı.
🔹 11. dakika: Kostic'in sol kanattan yaptığı ortada Yusuf Akçiçek topu aşırttı, Tadic altıpas içinde tamamlayarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi. (1-0)
🔹 24. dakika: Anderlecht'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Augustinsson'un ortasında Adryelson'un kafa vuruşunu kaleci İrfan Can çizgiden çıkardı.
🔹 42. dakika: Kostic'in sol kanattan taşıdığı top Dzeko'ya geldi, Dzeko'nun ilk vuruşu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Dzeko tekrar topu alarak plaseyle ağlara gönderdi. (2-0)