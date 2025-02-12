Trabzonspor’da transfer harekatı sürüyor! İlk hedef belirlendi

Takımın başına Şenol Güneş'i getirdikten sonra yeni bir sayfa açan Trabzonspor, son maçında Eyüpspor'u 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Bordo mavililer, evinde oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı ve adeta duvar ördü.
Takımın başına Şenol Güneş'i getirdikten sonra yeni bir sayfa açan Trabzonspor, son maçında Eyüpspor'u 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Bordo mavililer, evinde oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı ve adeta duvar ördü.
4 OYUNCU KATILDI
Ara transfer döneminde kadrosunu 4 oyuncuyla güçlendiren Fırtına, Shakhtar'ın iki yıldızı Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan'ı renklerine bağladı. Gaziantep FK'nın önemli oyuncularından Mustafa Eskihellaç da memleketinin takımına katıldı. Son günde ise Tim Jabol-Folcarelli imzayı attı.
Ancak özlemi çekilen 8 numara için beklenen marka isim hamlesi gerçekleştirilemedi.
YILDIZLARDAN OLUMSUZ SONUÇ
Teknik Direktör Şenol Güneş de basın toplantısında bu yönde arayışlarının olduğunu ancak maliyetlerin yüksekliği nedeniyle imza atma konusunda hamle yapamadıklarını dile getirmişti.
Rusyya Ukrayna'ya yönelen Karadeniz temsilcisi Artem Bondarenko, Mykola Shaparenko, Oleksandr Nazarenko ve Jorge Carrascal'ı gündemine almış ancak istediği sonucu elde edememişti.
YAZIN ALINACAK
Takımda düşünülmeyen futbolcuların ayrılmamasından dolayı kontenjan sıkıntısı da bulunan Trabzonspor, Marek Hamsik'in ardından yıldız 8 numara özlemini yaz aylarında bitirmeyi planlıyor.
İzleme ekibinin havuzundaki isimler üzerinden yine bir operasyon gerçekleştirilecek ve Şenol Güneş'in istediği oyuncu kadroya dahil edilecek.