Trabzonspor’da transfer harekatı sürüyor! İlk hedef belirlendi

Danylo Sikan (AA)

4 OYUNCU KATILDI

Ara transfer döneminde kadrosunu 4 oyuncuyla güçlendiren Fırtına, Shakhtar'ın iki yıldızı Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan'ı renklerine bağladı. Gaziantep FK'nın önemli oyuncularından Mustafa Eskihellaç da memleketinin takımına katıldı. Son günde ise Tim Jabol-Folcarelli imzayı attı.

Ancak özlemi çekilen 8 numara için beklenen marka isim hamlesi gerçekleştirilemedi.