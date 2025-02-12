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Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor! İlk hedef belirlendi

Ara transfer döneminde beklenen yıldız 8 numara hamlesini yapamayan Trabzonspor, Tim Jacob-Folcarelli'yi kadrosuna katmıştı. Bordo mavililer, sezonun geri kalanında da aynı mevki için çalışmalarını sürdürecek. Yazın ise imzaların atılması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 16:28 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 16:29
Trabzonspor’da transfer harekatı sürüyor! İlk hedef belirlendi

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    Takımın başına Şenol Güneş'i getirdikten sonra yeni bir sayfa açan Trabzonspor, son maçında Eyüpspor'u 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

    Bordo mavililer, evinde oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı ve adeta duvar ördü.

    Danylo Sikan (AA)Danylo Sikan (AA)

    4 OYUNCU KATILDI

    Ara transfer döneminde kadrosunu 4 oyuncuyla güçlendiren Fırtına, Shakhtar'ın iki yıldızı Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan'ı renklerine bağladı. Gaziantep FK'nın önemli oyuncularından Mustafa Eskihellaç da memleketinin takımına katıldı. Son günde ise Tim Jabol-Folcarelli imzayı attı.

    Ancak özlemi çekilen 8 numara için beklenen marka isim hamlesi gerçekleştirilemedi.

    Mykola Shaparenko (AA)Mykola Shaparenko (AA)

    YILDIZLARDAN OLUMSUZ SONUÇ

    Teknik Direktör Şenol Güneş de basın toplantısında bu yönde arayışlarının olduğunu ancak maliyetlerin yüksekliği nedeniyle imza atma konusunda hamle yapamadıklarını dile getirmişti.

    Rusyya Ukrayna'ya yönelen Karadeniz temsilcisi Artem Bondarenko, Mykola Shaparenko, Oleksandr Nazarenko ve Jorge Carrascal'ı gündemine almış ancak istediği sonucu elde edememişti.

    Marek Hamsik (Takvin Foto Arşiv)Marek Hamsik (Takvin Foto Arşiv)

    YAZIN ALINACAK

    Takımda düşünülmeyen futbolcuların ayrılmamasından dolayı kontenjan sıkıntısı da bulunan Trabzonspor, Marek Hamsik'in ardından yıldız 8 numara özlemini yaz aylarında bitirmeyi planlıyor.

    İzleme ekibinin havuzundaki isimler üzerinden yine bir operasyon gerçekleştirilecek ve Şenol Güneş'in istediği oyuncu kadroya dahil edilecek.

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