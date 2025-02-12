Galatasaray - Adana Demirspor maçında penaltıyı kim verdi? TFF VAR kayıtlarını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşılaşmış, ev sahibi ekibin Dries Mertens ile 11. dakikada kazandığı penaltı sonrasında konuk takım 34'te sahadan çekilmişti.

Tartışmalara konu olan pozisyonla ilgili olarak TFF, VAR kayıtlarını paylaştı.



İşte o konuşmalar...

AVAR: Potansiyel ofsayt, olası bir penaltı.

VAR: Olası bir elle oynama... Tekrar kontrol ediyorum.

AVAR: Sahadaki karar penaltı.

VAR: Tamam, bir sonrakine bakalım.

VAR: Kontrol ediyorum... Bi kere daha tam hızda.

Başka bir açısı var mı?

(Başka açı sonrası) Tamam, penaltı. APP'yi kontrol ediyorum.

VAR: Ofsayt olasılığı var mı? Saadece tümünü oynat. Güzel oynat...

VAR: Tekrar penaltıyı göster. Oğuzhan, penaltı teyit edildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, pozisyonun VAR kayıtları ile ilgili oalrak şu açıklamayı yaptı; "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerektirmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."