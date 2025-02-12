Penaltıda seken top için flaş öneri! FIFA kuralı değiştirebilir

Collina, penaltı kullanan oyuncuların kalecilere göre çok daha avantajlı olduğunu vurgulayarak, "Penaltıların ortalama %75'i golle sonuçlanıyor. Ayrıca, kaleciden dönen toplar da rakip takım için ikinci bir fırsat yaratıyor. Bu durum, adil bir mücadele ortamını bozuyor" ifadelerini kullandı.

Pierluigi Collina (Takvim Foto Arşiv)

"SEKEN TOP KALDIRILMALI"

Deneyimli hakem, penaltı atışlarının daha dengeli hale getirilmesi için önemli bir öneride bulunarak, seken topların oyuna etkisini ortadan kaldırmak gerektiğini belirtti. Collina, "Uzatmalardan sonra uygulanan penaltı formatına benzer bir sistem geliştirilebilir. Bu sisteme göre, penaltı vuruşu ya gol olur ya da oyun kale vuruşuyla devam eder. Böylece, oyuncuların ceza sahası çevresinde toplanarak yaşadığı kargaşa da sona erer" dedi.

FIFA'nın kısa süre içinde Collina'nın bu önerisini değerlendirmeye alması bekleniyor. Penaltı kurallarında yapılacak olası değişiklik, futbol dünyasında büyük yankı uyandırabilir.