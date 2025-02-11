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Dursun Özbek'ten derbi öncesi yabancı hakem açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi yabancı hakem sorusuna yanıt verdi. Özbek, "Yabancı hakemin futbola katkı verecek seviyede olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum." dedi.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:14 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:14
Dursun Özbek’ten derbi öncesi yabancı hakem açıklaması!

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    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi yabancı hakem sorusuna yanıt verdi.

    "Fenerbahçe'nin derbide yabancı orta hakem isteği için ne diyeceksiniz?" sorusuna Özbek şu yanıtı verdi:

    "Güzel bir soru. Soruyu hangi açıdan görmek konusunda endişem var. Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi ama bu planlı bir şekilde yapılırsa sonuç veriyor. Geçen sene başarılı oldu ama bu sene... En son pazar günkü maçta yaşandı. Sadece yabancı hakem veya VAR getirmek.. İhtiyacı bu şekilde değerlendirmemek lazım."

    "SONUÇLARI PARLAK OLMAZ"

    Dursun Özbek, "Bu işe ehil kişiler gelmeli. Bugün, bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük. Yabancı hakemin futbola katkı verecek seviyede olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli. TFF'nin bu konuda çalışmalarını kuvvetlendirmesi gerekli." ifadelerini kullandı.

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