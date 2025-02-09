Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi dünya basınında! "Türk futbolunda skandal"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Rams Park'ta Adana Demirspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 12. dakikada Dries Mertens'in düşürülüp Morata'nın penaltı golüyle öne geçti. Ancak 34. dakikada Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle mücadele tatil edildi. Karşılaşma, dünya basınında da manşetlere taşındı.
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi Avrupa gündemine oturdu (AA)
İŞTE ATILAN BAŞLIKLAR
La Gazzetta dello Sport | "Türk futbolunda inanılmaz gelişme! Galatasaray, Morata'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Rakip takım Adana Demirspor 20 dakika sonra sahayı terk etti."
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi Avrupa gündemine oturdu (AA)
Mundo Deportivo | "Türk futbolunda skandal! Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor, hakemin aleyhlerine verdiği tartışmalı karar sonrası sahadan çekildi."