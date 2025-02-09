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Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi dünya basınında! "Türk futbolunda skandal"

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Adana Demirspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Morata’nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ancak maçın 34. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi. Bu olay, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 23:37 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 23:51
Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi dünya basınında! Türk futbolunda skandal

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    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Rams Park'ta Adana Demirspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 12. dakikada Dries Mertens'in düşürülüp Morata'nın penaltı golüyle öne geçti. Ancak 34. dakikada Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle mücadele tatil edildi. Karşılaşma, dünya basınında da manşetlere taşındı.

    Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi Avrupa gündemine oturdu (AA)Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi Avrupa gündemine oturdu (AA)

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    La Gazzetta dello Sport | "Türk futbolunda inanılmaz gelişme! Galatasaray, Morata'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Rakip takım Adana Demirspor 20 dakika sonra sahayı terk etti."

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    Mundo Deportivo | "Türk futbolunda skandal! Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor, hakemin aleyhlerine verdiği tartışmalı karar sonrası sahadan çekildi."

    Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi Avrupa gündemine oturdu (AA)Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi Avrupa gündemine oturdu (AA)

    Foot Mercato | "Türk futbolunda çılgın olaylar yaşanıyor. Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi. Büyük kulüpler birbirlerini suçlar şekilde açıklamalar yapıyor."

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    MARCA | "Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip takım Adana Demirspor sahadan çekildi."

    Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi Avrupa gündemine oturdu (AA)Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi Avrupa gündemine oturdu (AA)

    Record | "Galatasaray'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği maçta Galatasaray lehine verilen tartışmalı penaltının ardından konuk ekip sahadan çekildi."

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    AS | "Morata'nın golünün ardından Adana Demirspor hakemi protesto etmek için 34. dakikada sahadan çekildi."

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    BBC | "Penaltıyı protesto eden Adana Demirspor sahadan çekildi"

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