Club Brugge ile Atalanta, Belçika'da kozlarını paylaştı. Halil Umut Meler 'in yönettiği ve Jan Breydel'de oynanan maçta ilk gol 15. dakikada Ferran Jutlga'dan geldi. 41'de ise Mario Pasalic skoru dengeledi.

Halil Umut Meler (AA)

HALİL UMUT MELER'E BÜYÜK İTİRAZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta ile Club Brugge arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler'in verdiği penaltı kararı büyük tartışmalara yol açtı. Mücadelenin son dakikalarında, Isak Hien ile Gustaf Nilsson arasındaki pozisyonda Meler, penaltı noktasını gösterdi. Atalantalı futbolcular, bu karara yoğun itirazda bulundu ancak hakem kararını değiştirmedi.

Club Brugge'ün kazandığı penaltıyı Nilsson gole çevirirken, Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve futbolcular hakem ekibine sert tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan Gasperini, üzerindeki kıyafeti çıkartarak maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına yöneldi.