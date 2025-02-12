İsmail Kartal’a Sepahan şoku! Perspolis İran Hafzi Kupası’ndan elendi

2024'ün son günlerinde Perspolis'e imza atarak İran'da çalışmaya başlayan İsmail Kartal, yeni takımıyla 3. maçına çıktı. Hafzi Kupası'nda Sepahan'a konuk olan Tebriz temsilcisi rakibine 3-2 yenildi.
2024'ün son günlerinde Perspolis'e imza atarak İran'da çalışmaya başlayan İsmail Kartal, yeni takımıyla 3. maçına çıktı. Hafzi Kupası'nda Sepahan'a konuk olan Tebriz temsilcisi rakibine 3-2 yenildi.
Ev sahibi ekip 14. dakikada Mohammad Mehdi Mohebi ile 1-0 öne geçti. 44'te Ali Alipour skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi. 64'te bu kez Farshad Ahmadzadeh Borouki üstünlüğü yakalayan başkent ekibi 82'de Omid Alishah'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın bitimine çok az bir süre kala Mohammad Daneshgar'ın golü ile skora yeniden denge geldi ve maç uzadı.
Milad Zakipour, uzatma dakikalarının hemen başında takımının bir kez daha öne geçmesini sağladı. Kamara'nın atılmasıyla 10 kişi kalan İsfahan temsilcisine rağmen skor değişmedi ve karşılaşma 3-2 sona erdi.