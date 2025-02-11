Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakemleri açıklandı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.



Fenerbahçe - Anderlecht

Nikola Dabanovic (Karadağ)



AZ Alkmaar - Galatasaray

Joao Pinheiro (Portekiz)

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARINI YÖNETTİLER



Fenerbahçe maçında düdük çalacak Nikola Dabanovic daha önce sarı lacivertli takımın Union Saint Gilloise'ı Union Saint Gilloise'ye 1-0 mağlup olduğu maçı yönetti.



Öte yandan Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçını yönetecek hakem Joao Pinheiro'da Fenerbahçe'nin son 16'dan Union Saint Gilloise'yi 3-0 mağlup ettiği maçı yönetti.