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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakemleri açıklandı!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, son 16 turu play-off karşılaşmalarına çıkacak. UEFA, Fenerbahçe - Anderlecht ve Az Almaar - Galatasaray maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:23 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:37
Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakemleri açıklandı!

İÇİNDEKİLER

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    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.

    Fenerbahçe - Anderlecht
    Nikola Dabanovic (Karadağ)

    AZ Alkmaar - Galatasaray
    Joao Pinheiro (Portekiz)

    FENERBAHÇE'NİN MAÇLARINI YÖNETTİLER

    Fenerbahçe maçında düdük çalacak Nikola Dabanovic daha önce sarı lacivertli takımın Union Saint Gilloise'ı Union Saint Gilloise'ye 1-0 mağlup olduğu maçı yönetti.

    Öte yandan Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçını yönetecek hakem Joao Pinheiro'da Fenerbahçe'nin son 16'dan Union Saint Gilloise'yi 3-0 mağlup ettiği maçı yönetti.

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