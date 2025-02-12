Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

Faslı yıldız, Midtjylland karşısında attığı golle de gözlerin pasını silerken Çaykur Rizespor maçında da galibiyeti getiren golü atan isim oldu.

TALISCA HIZLI BAŞLADI Fenerbahçe'nin devre arası transferleri arasında en yankı uyandıranı kuşkusuz Talisca oldu. Brezilyalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor karşısında fileleri sarsarken, ligde de Alanyaspor deplasmanında skoru belirleyen isim oldu.

SKRINIAR GÜVEN VERİYOR Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Milan Skriniar da performansıyla Jose Mourinho'yu memnun etti. PSG'den transfer edilen yıldız isim, oynadığı karşılaşmalarda savunmada güven verirken topla çıkışları ve duran top tehditleriyle de hücuma da katkı verdi.

DIEGO CARLOS ŞANSSIZLIĞI Yeni transferlerden Diego Carlos'un ise Fenerbahçe kariyeri istediği gibi başlamadı. Yıldız isim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Carlos bir ay sonra takıma katılabilecek.