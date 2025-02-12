Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

Sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibe devam ediyor.
Sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibe devam ediyor.
PUAN FARKI 6
Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de tribünler şampiyonluktan ümidini kesmiş ve yönetim ile Jose Mourinho'ya tepki göstermişti.
Ancak ligin ikinci yarısının başlamasının ardından işler bir anda tersine döndü. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Fenerbahçe, hata yapmadı ve puan farkı 6'ya indi.
GÖZTEPE VE RİZE MAÇLARI BÜYÜK MORAL OLDU
Özellikle Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı galibiyet, camiaya umut aşıladı. Mücadelenin ilk yarısında varlık gösteremeyen sarı lacivertliler, ikinci yarıda ilk 10 dakikada bulduğu 3 golle maçı çözdü.
Rizespor karşısında da 2-0'lık mağlubiyetten maçı çevirmeyi başaran sarı lacivertliler, zorlu Alanyaspor deplasmanından da rahat galip ayrıldı.
EN-NESYRI FIRTINASI
Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olarak sezon başında takıma imza atan Youssef En-Nesyri, ilk haftalarda gösterdiği performansla adeta saç baş yoldurmuştu.
Galatasaray derbisinde boş kaleye atamadığı golle tepki toplayan Faslı futbolcu için devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 35 milyon euroluk teklif gelmişti.
Fenerbahçe'nin bu teklifi reddetmesinin ardından ise En-Nesyri küllerinden doğdu. Her maç birer ikişer gol katkısı vermeye başlayan 'kule' Göztepe karşısında attığı iki golle maçın adamı oldu.
Faslı yıldız, Midtjylland karşısında attığı golle de gözlerin pasını silerken Çaykur Rizespor maçında da galibiyeti getiren golü atan isim oldu.
TALISCA HIZLI BAŞLADI
Fenerbahçe'nin devre arası transferleri arasında en yankı uyandıranı kuşkusuz Talisca oldu. Brezilyalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor karşısında fileleri sarsarken, ligde de Alanyaspor deplasmanında skoru belirleyen isim oldu.
SKRINIAR GÜVEN VERİYOR
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Milan Skriniar da performansıyla Jose Mourinho'yu memnun etti. PSG'den transfer edilen yıldız isim, oynadığı karşılaşmalarda savunmada güven verirken topla çıkışları ve duran top tehditleriyle de hücuma da katkı verdi.
DIEGO CARLOS ŞANSSIZLIĞI
Yeni transferlerden Diego Carlos'un ise Fenerbahçe kariyeri istediği gibi başlamadı. Yıldız isim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Carlos bir ay sonra takıma katılabilecek.
SEZON SONUNA KALDI
Transfer dönemini etkili bir biçimde geçiren Fenerbahçe, sağ kanat bek pozisyonuna da Mimovic'i transfer etmiş ancak kadroya dahil edememişti. Kanarya'nın genç futbolcuyu Rusya'ya kiralık göndereceği öğrenildi.
Sarı lacivertliler sol kanat bek takviyesini de sezon sonuna bıraktı. Kanarya, Jose Mourinho'nun istediği sistem olan 3-4-1-2'nin sol kanatı için düşündüğü Malick Diouf için girişimlerine devam edecek.
Ara transfer döneminde Slavia Prag'ın direncini kıramayan Fenerbahçe, gelecek sezon için genç yıldızı mutlak transfer etmek istiyor.