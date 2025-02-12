SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de o transfer sezon sonuna kaldı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe etkili bir transfer dönemi geçirdi. Diego Carlos, Skriniar ve Anderson Talisca gibi yıldızları kadrosuna katan Kanarya, Jose Mourinho'nun çok istediği bir transferi ise sezon sonuna bıraktı. İşte görüşmelerin devam ettiği o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 10:55
Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibe devam ediyor.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    PUAN FARKI 6

    Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de tribünler şampiyonluktan ümidini kesmiş ve yönetim ile Jose Mourinho'ya tepki göstermişti.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    Ancak ligin ikinci yarısının başlamasının ardından işler bir anda tersine döndü. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Fenerbahçe, hata yapmadı ve puan farkı 6'ya indi.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    GÖZTEPE VE RİZE MAÇLARI BÜYÜK MORAL OLDU

    Özellikle Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı galibiyet, camiaya umut aşıladı. Mücadelenin ilk yarısında varlık gösteremeyen sarı lacivertliler, ikinci yarıda ilk 10 dakikada bulduğu 3 golle maçı çözdü.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    Rizespor karşısında da 2-0'lık mağlubiyetten maçı çevirmeyi başaran sarı lacivertliler, zorlu Alanyaspor deplasmanından da rahat galip ayrıldı.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    EN-NESYRI FIRTINASI

    Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olarak sezon başında takıma imza atan Youssef En-Nesyri, ilk haftalarda gösterdiği performansla adeta saç baş yoldurmuştu.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    Galatasaray derbisinde boş kaleye atamadığı golle tepki toplayan Faslı futbolcu için devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 35 milyon euroluk teklif gelmişti.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    Fenerbahçe'nin bu teklifi reddetmesinin ardından ise En-Nesyri küllerinden doğdu. Her maç birer ikişer gol katkısı vermeye başlayan 'kule' Göztepe karşısında attığı iki golle maçın adamı oldu.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    Faslı yıldız, Midtjylland karşısında attığı golle de gözlerin pasını silerken Çaykur Rizespor maçında da galibiyeti getiren golü atan isim oldu.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    TALISCA HIZLI BAŞLADI

    Fenerbahçe'nin devre arası transferleri arasında en yankı uyandıranı kuşkusuz Talisca oldu. Brezilyalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor karşısında fileleri sarsarken, ligde de Alanyaspor deplasmanında skoru belirleyen isim oldu.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    SKRINIAR GÜVEN VERİYOR

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Milan Skriniar da performansıyla Jose Mourinho'yu memnun etti. PSG'den transfer edilen yıldız isim, oynadığı karşılaşmalarda savunmada güven verirken topla çıkışları ve duran top tehditleriyle de hücuma da katkı verdi.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    DIEGO CARLOS ŞANSSIZLIĞI

    Yeni transferlerden Diego Carlos'un ise Fenerbahçe kariyeri istediği gibi başlamadı. Yıldız isim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Carlos bir ay sonra takıma katılabilecek.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    SEZON SONUNA KALDI

    Transfer dönemini etkili bir biçimde geçiren Fenerbahçe, sağ kanat bek pozisyonuna da Mimovic'i transfer etmiş ancak kadroya dahil edememişti. Kanarya'nın genç futbolcuyu Rusya'ya kiralık göndereceği öğrenildi.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    Sarı lacivertliler sol kanat bek takviyesini de sezon sonuna bıraktı. Kanarya, Jose Mourinho'nun istediği sistem olan 3-4-1-2'nin sol kanatı için düşündüğü Malick Diouf için girişimlerine devam edecek.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    Ara transfer döneminde Slavia Prag'ın direncini kıramayan Fenerbahçe, gelecek sezon için genç yıldızı mutlak transfer etmek istiyor.

    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Endonezya’da Filistin çıkışı: Gazze’nin yeniden inşasında birlikte çalışmaya devam edeceğiz
    5 soruda CHP’deki şaibeli kurultay! Delege borsasının tanığı Takvim.com.tr’ye konuştu: Birebir şahidim
    Türk Telekom
    CHP’li belediyelere terör operasyonu! Gözaltına alınan isimler belli oldu! Evlerinden neler çıktı?
    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!
    Başkan Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim arasında Togg diyaloğu: Ses duyuyor musun? | Şoförlüğüme güvenmene şaşırdım
    Takas Bank
    Asılsız iddiaya skandal savunma! Gazze’ye prezervatif parası yalanı: Trump yaydı Musk açıkladı
    Çelik Kubbe’de sona doğru! ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci açıkladı | Çelik Kubbe neden önemli?
    CANLI TAKİP | İstanbul buz kesecek! Meteoroloji’den 3 ile saatli uyarı: Hangi ilçelerde kar etkili olacak?
    CANLI TAKİP | Başkan Erdoğan Asya turuna çıktı! Malezya, Endonezya ve Pakistan...
    Trump’tan Gazze’de soykırım tehdidi! Filistinliler ilan etti: Öfke Cuması
    Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak?
    ABD yargısı kararını verdi: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek
    CHP’li Erkan Çakır’dan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabat’ın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı
    Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit Londra’da hastane köşelerinde kabusu yaşadı! Gözleri Türkiye’deki sağlık sistemini aradı
    İstanbul’da eğitime ara: Okullar bugün tatil edildi | Uyarılar peş peşe geldi saat verildi
    Şaibe var diyen CHP’li Erkan Çakır TAKVİM’e konuştu! İfadeye çağrıldım diyerek anlattı: Kurultayın iptali için her şeyi yapacağız
    Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transfer tamam
    Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor