Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 23. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.
Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 23. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.
10. dakikada Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Galatasaray, skoru 1-0'a getirdi. Hakem ve VAR'ın kararlarına tepki gösteren Adana Demirspor ise 30. dakikada sahadan çekildi.
Bu kararın ardından maç tatil edilirken, Adana Demirspor ve Galatasaray cephesinden karşılıklı açıklamalar geldi.
FARK KORUNDU
Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın tek takipçisi konumunda olan Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı.
Sarı lacivertliler, Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca'nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle maçı tatil edilen Galatasaray, resmi olmasa da 3 puanla sahadan ayrıldı.
Bu doğrultuda 24. haftaya girilirken Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki 6 puanlık fark da korunmuş oldu.
MORATA GOLLE BULUŞTU
Çok tartışılan penaltı kararının ardından topu başına Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata geçti. İspanyol yıldız topu ağlara gönderirken, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de çıktığı ilk maçta da golle buluşmuş oldu.
CEZALAR ÇEKİLDİ
Adana Demirspor karşısında cezaları nedeniyle 4 futbolcusundan yararlanamayan Galatasaray, rahat bir nefes aldı.
Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz Adana Demirspor karşısında cezalarını tamamlamış oldu.
GÖZLER TRANSFERDE
Transfer döneminin son gününe girilirken Galatasaray'da hareketlilik hız kazandı. Son olarak Lens'ten Frankowski'yi kadrosuna katan Aslan, şimdi de sol bek transferini tamamlamak istiyor.
YUSUF ÖZDEMİR HEDEFTE
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Alanyaspor'un sol beki Yusuf Özdemir'i gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın gün içerisinde Akdeniz ekibiyle görüşüp transfer hakkında bilgi alacağı belirlendi.
Eren Elmalı'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Galatasaray, Rangers formasını giyen bir başka milli futbolcu Rıdvan Yılmaz konusunda ise sakatlık problemleri nedeniyle geri adım atmıştı.