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Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transferin son günü çalışmalar hız kazandı. Sağ bek transferini tamamlayan Aslan, sürpriz bir takviye için daha kollarını sıvadı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:03 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:03
Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

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    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 23. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.

    Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

    10. dakikada Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Galatasaray, skoru 1-0'a getirdi. Hakem ve VAR'ın kararlarına tepki gösteren Adana Demirspor ise 30. dakikada sahadan çekildi.

    Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

    Bu kararın ardından maç tatil edilirken, Adana Demirspor ve Galatasaray cephesinden karşılıklı açıklamalar geldi.

    Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

    FARK KORUNDU

    Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın tek takipçisi konumunda olan Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı.

    Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

    Sarı lacivertliler, Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca'nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

    Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle maçı tatil edilen Galatasaray, resmi olmasa da 3 puanla sahadan ayrıldı.

    Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

    Bu doğrultuda 24. haftaya girilirken Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki 6 puanlık fark da korunmuş oldu.

    Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

    MORATA GOLLE BULUŞTU

    Çok tartışılan penaltı kararının ardından topu başına Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata geçti. İspanyol yıldız topu ağlara gönderirken, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de çıktığı ilk maçta da golle buluşmuş oldu.

    Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

    CEZALAR ÇEKİLDİ

    Adana Demirspor karşısında cezaları nedeniyle 4 futbolcusundan yararlanamayan Galatasaray, rahat bir nefes aldı.

    Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

    Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz Adana Demirspor karşısında cezalarını tamamlamış oldu.

    Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

    GÖZLER TRANSFERDE

    Transfer döneminin son gününe girilirken Galatasaray'da hareketlilik hız kazandı. Son olarak Lens'ten Frankowski'yi kadrosuna katan Aslan, şimdi de sol bek transferini tamamlamak istiyor.

    Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

    YUSUF ÖZDEMİR HEDEFTE

    Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Alanyaspor'un sol beki Yusuf Özdemir'i gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın gün içerisinde Akdeniz ekibiyle görüşüp transfer hakkında bilgi alacağı belirlendi.

    Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

    Eren Elmalı'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Galatasaray, Rangers formasını giyen bir başka milli futbolcu Rıdvan Yılmaz konusunda ise sakatlık problemleri nedeniyle geri adım atmıştı.

    Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

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