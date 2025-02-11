Galatasaray sağ gösterip sol vuracak! Sürpriz transfer

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın tek takipçisi konumunda olan Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı.

Bu doğrultuda 24. haftaya girilirken Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki 6 puanlık fark da korunmuş oldu.